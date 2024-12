Musical “Torto arado” planeja turnê pelo Brasil em 2025

O espetáculo “Torto arado — o musical”, baseado no premiado romance homônimo de Itamar Vieira Junior, planeja uma turnê nacional em 2025. Após apresentações em Salvador e em São Paulo, onde ficou em cartaz até dia 20 de dezembro, a produção quer passar por diferentes cidades brasileiras.

O espetáculo combina música, dança e uma narrativa ambientada no sertão baiano, abordando questões de identidade, ancestralidade e luta por justiça social, com as irmãs Bibiana (Larissa Luz) e Belonísia (Barbara Sut) e a avó, Donana (Lilian Valeska), como protagonistas.

A direção é de Elisio Lopes Jr., com dramaturgia do próprio e de Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo.