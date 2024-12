Dnit vai usar verba deste ano para começar obra da ponte que desabou

A reconstrução da ponte JK, que caiu sobre o Rio Tocantins, na divisa do estado com o Maranhão, deve custar entre R$ 100 e R$ 150 milhões, e o governo quer empenhar parte dos recursos ainda este ano para aproveitar o orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O Ministério dos Transportes explicou que não precisará pedir suplementação ao Planalto porque o Dnit possui orçamento deste ano e do próximo para fazer a obra, que levará um ano para ser concluída.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, instaurou uma sindicância para apurar responsabilidade, uma vez que a precariedade da ponte já estava sendo denunciada desde 2019. O Dnit afirmou que tentou fazer um reparo na ponte em meados deste ano a um custo de R$ 13 milhões, mas não houve concorrentes para tocar a obra. Em visita ao local do incidente, ele decretou estado de emergência.

Três pessoas morreram, 16 estão desaparecidas e dois dos três caminhões que caíram no rio carregavam ácido sulfúrico, o que pode ter contaminado o rio, que distribui água para diversos municípios da região. O monitoramento das águas está sendo feito pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) e os sistemas de captação de água foram suspensos até que se verifique o que ocorreu.

Em nota, o governo do Maranhão afirmou que municípios da região de Estreito, onde ocorreu o desabamento da ponte, não tiveram o abastecimento interrompido, mas a cidade de Imperatriz teve a distribuição de água parcialmente interrompida.