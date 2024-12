Amigos antigos, Tarcísio e Vitor Hugo já foram sócios

Ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, o hoje vereador Major Vitor Hugo (PL) visitou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em seu momento de maior desgaste à frente do governo de São Paulo, com as denúncias de abusos policiais como o de um PM que matou um homem pelas costas e outro que jogou um cidadão de uma ponte. Vitor Hugo postou em suas redes sociais uma foto dos dois confraternizando em São Paulo, e falou da relação de longa data, quando eram colegas na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Mas a amizade vai além.

Os dois, com suas esposas, já foram sócios em duas empresas, uma no Distrito Federal e outra em Goiás, onde o ex-deputado almeja o governo. A parceria empresarial não prosperou. A ANFS – Curso Preparatório para Concursos foi aberta em 1º de junho de 2016 e baixada em 4 de novembro do mesmo ano. Já a Potencializa Otimização de Métodos de Estudos para Concursos foi aberta em 28 de julho de 2015 e baixada em 31 de agosto de 2016.

Durante esse período, Tarcísio foi secretário de Coordenação do Programa Parcerias de Investimentos (PPI), ligado à Presidência da República, na gestão Dilma Rousseff (PT). Foram sócios das empresas a esposa de Victor Hugo, Flavia Morais Nagato de Araújo Almeida, a esposa de Tarcísio de Freitas, Cristiane Ferreira da Silva Freitas de Araujo, Isabella Morais Nagato dos Santos e Júlio Cesar de Souza Pereira.

Por onde andam os ex sócios

Flavia de Araújo é juíza de direito em Goiânia. Cristina, além de ser a primeira-dama de São Paulo, é a presidente do Fundo Social de São Paulo. Isabella é analista judiciário assistente do gabinete de um juiz em Goiânia. Já Júlio Cesar é sócio em uma empresa de serviço de praticagem em Pernambuco.