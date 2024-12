O acordo de duas lideranças do Rio de Janeiro para a vaga do Tribunal Contas

A escolha do nome para a próxima vaga do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro vai depender de um acordo político entre o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar, e o vice-governador Thiago Pampolha.

O conselheiro José Maurício Nolasco deixará o tribunal em março de 2025. O nome mais forte para a vaga é o de Bacellar, entretanto, a escolha será definida baseada em acordos para 2026.

O nome de Pampolha também é cotado para a vaga, caso o governador Cláudio Castro e Bacellar definam que o presidente da Alerj será o candidato da situação em 2026. O vice de Castro, entretanto, não quer ser conselheiro do TCE.

Segundo fontes próximas ao vice fluminense, ele quer ser candidato ao governo do Rio de Janeiro ou compor uma chapa com um nome acordado junto a Castro e Bacellar.

Para realizar seu desejo de concorrer ao Senado Federal em 2026, o governador do Rio de Janeiro terá que renunciar ao cargo, o que faria Pampolha herdar a cadeira e disputar a eleição como governador em tentando a reeleição.

Caso Bacellar decida ser candidato em 2026, ele gostaria de já estar na cadeira de governador. Nesse cenário, a vaga do TCE seria oferecida a Pampolha.