Tarcísio e Derrite são denunciados na OEA por violência policial

Sessenta e seis organizações da sociedade civil, em grande maioria de movimentos negros, denunciaram nesta sexta-feira o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA). Em um documento de sete páginas, as entidades, assim como as mães das vítimas, relatam a violência praticada pela Polícia Militar no estado de São Paulo.

“Apo?s eleito, Tarci?sio jamais negou a permissividade de uma poli?cia violenta, inclusive, expressando em reac?a?o a? denu?ncia a organismos internacionais sobre a situac?a?o da viole?ncia policial no estado o seguinte: ‘Sinceramente, no?s temos muita tranquilidade com o que esta? sendo feito. E ai? o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justic?a, no raio que o parta, que eu na?o to? nem ai?'”, afirma o documento enviado a OEA.

O PlatôBR revelou, com exclusividade, um levantamento da Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo mostrando que, na gestão Tarcísio, aumentou em 62,89% o número de pessoas mortas por agentes policiais. Na região de Santos, onde a polícia deflagrou operações violentas, o crescimento de mortes foi de 207%.

O documento dos movimentos negros responsabiliza Tarcísio e seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, pelo aumento da violência policial e afirma que a maioria das vítimas é negra. “As chacinas ocorridas na Baixada Santista resultaram na morte de mais de 70 civis. No ano de 2023, 460 pessoas foram mortas pela Poli?cia Militar de Sa?o Paulo. Ate? novembro de 2024, esse nu?mero subiu para 673 vi?timas, sendo que a maioria, pessoas negras”, destaca o texto assinado por organizações como UNEafro Brasil, MNU, Instituto de Refere?ncia Negra Peregum, Geledés – Instituto da Mulher Negra, Associac?a?o Amparar – Amigos e Familiares de Presas e Presos, Casa Sueli Carneiro, Inciativa Negra Por Uma Nova Poli?tica de Drogas, entre outras.

Ivan Marques, secreta?rio de Seguranc?a Multidimensional da OEA, recebeu a denúncia e promoveu um encontro online com as organizações denunciantes. O caso será acompanhado pela secretária-executiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tânia Renaun.

“A denúncia será avaliada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, caso prossiga, será determinada apuração dos fatos com potencial chamada do Estado Brasileiro e do estado de São Paulo à responsabilidade pelos supostos abusos e violações de direitos humanos. Isso pode significar uma recomendação para indenizar vítimas, instaurar políticas de controle, ou mesmo punições para o Estado”, explicou Ivan Marques à coluna.