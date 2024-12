O futuro de Luís Roberto Barroso no STF

Luís Roberto Barroso deixa a presidência do Supremo em setembro, e há uma expectativa para se saber se são verdadeiras as especulações sobre uma eventual aposentadoria do ministro.

Pois quem torce para que haja uma terceira vaga no STF no atual mandato de Lula pode tirar a toga da chuva. Barroso não pretende se aposentar ao deixar a presidência do tribunal.

Isso não significa, porém, que o ministro pretenda ficar mais nove anos na corte — ele atualmente tem 66 anos e seu mandato vai até 2033.