Pedido para incluir Tarcísio no inquérito do golpe pode abalar relação com Moraes

Enquanto Jair Bolsonaro não costuma deixa escapar chances de atacar Alexandre de Moraes, um de seus principais aliados políticos, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, tem mantido uma boa relação com o ministro do STF. Mas a cordialidade será testada em breve.

Moraes recebeu em seu gabinete nas últimas semanas uma representação feita pela Bancada Feminista do PSol, coletivo de “codeputadas” estaduais do partido em São Paulo, para que Tarcísio seja investigado no âmbito das apurações sobre o golpismo no governo Bolsonaro.

O pedido das psolistas a ser analisado por Alexandre de Moraes está baseado na informação obtida pela Polícia Federal de que Tarcísio esteve no Palácio da Alvorada no final da tarde de 19 de novembro de 2022. Naquele mesmo dia, também no Alvorada, Jair Bolsonaro teria discutido a chamada “minuta do golpe” com o então assessor especial da Presidência Filipe Martins.

Incluídos no relatório de mais de 800 páginas apresentado a Moraes sobre a conspiração golpista, os registros apurados pela PF indicam que Martins chegou ao palácio às 14h49, mas não mostram o horário de saída. A mesma informação anotou chegada de Tarcísio ao Alvorada, residência oficial da Presidência, às 17h19 e saída às 19h17 (veja abaixo). O governador paulista nega ter participado da suposta reunião sobre a minuta do golpe.

Tanto o ex-presidente quanto Filipe Martins estão entre os 40 indiciados pela PF no inquérito sobre as maquinações golpistas nos estertores do governo Bolsonaro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisa o relatório da PF e caberá a ele apresentar ou não denúncia contra os indiciados. No último dia 9 de dezembro, Gonet também recebeu de Moraes a representação das “codeputadas” do PSol contra Tarcísio de Freitas, para que a avalie e apresente um parecer sobre o pedido. Depois, virá a decisão de Moraes.

Caso não se decida por abrir uma investigação contra Tarcísio, a representação pede que ele seja ao menos convocado a prestar esclarecimentos sobre o que “discutiu e presenciou” no Alvorada naquele dia.

Nas vezes em que se encontraram em eventos públicos desde outubro de 2022, quando o governador foi eleito, Tarcísio e Alexandre de Moraes trocaram entre si gentilezas, brincadeiras e foram fotografados aos risos. O governador de São Paulo e o ministro do STF também se encontraram reservadamente em uma conversa na casa do ex-presidente Michel Temer, no final de agosto deste ano, às vésperas da manifestação bolsonarista de Sete de Setembro convocada para atacar Moraes. Tarcísio de Freitas foi ao ato na Avenida Paulista ao lado de Jair Bolsonaro e subiu ao carro de som, mas seu discurso não engrossou as críticas diretas dos aliados ao ministro do Supremo.