A Minas que carrego comigo

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Juscelino Kubitschek aparece mais de uma vez. Milton Nascimento também. Tiradentes foi lembrada como uma viagem inesquecível, enquanto o arroz com ovo caipira dividiu espaço com lombo com tutu, leitão à pururuca e arroz com suã. Entre escritores, nomes como Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, Rubem Alves e Guimarães Rosa. E, quando a pergunta foi quem representa a “cara de Minas”, as respostas passaram pelo povo, pelo trabalhador rural, pelas mulheres, por Yara Tupinambá e até por uma única palavra, “mineiro”.

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Essas foram algumas das respostas dadas pelos seis candidatos ao governo de Minas que participaram nas últimas semanas das sabatinas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa. Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT) foram entrevistados individualmente ao longo de setembro na sede do jornal.

Logo depois das sabatinas, os seis candidatos responderam, de bate-pronto, às mesmas perguntas sobre sua relação com Minas Gerais. As respostas foram gravadas individualmente, sem que os candidatos soubessem previamente o que os demais haviam respondido. Eles foram questionados sobre o lugar favorito de cada um no estado, os políticos e escritores admirados, cantores e cantoras favoritos, viagens marcantes e as comidas mineiras de que mais gostam. No fim, os concorrentes ao governo do estado também revelaram quem, para cada um deles, representa a cara de Minas.

As respostas levam a lugares tão diferentes quanto Belo Horizonte, Bocaiúva, Datas, São Lourenço, Tiradentes, Serra do Curral e o Norte de Minas. Também passam por memórias familiares, como a viagem de Gabriel Azevedo a São Lourenço durante a Copa de 1994 e o lombo com tutu preparado pela avó. Há quem escolha a própria casa como lugar preferido e quem associe Minas à produção rural, à literatura, à música ou às mulheres.

Na música, Milton Nascimento aparece nas respostas de Gabriel e Mateus, enquanto Roberto Carlos, Elis Regina, Chorão, Skank, Cauby Peixoto e Elizeth Cardoso também entram na conversa. Na literatura, Carlos Drummond de Andrade divide espaço com autores de diferentes gerações, como Adélia Prado, Rubem Alves e Guimarães Rosa. Entre as demais respostas, Cleitinho Azevedo citou Jesus Cristo ao falar do político mineiro que admira, enquanto Alexandre Kalil preferiu pular a pergunta sobre o escritor de preferência.

O resultado é um conjunto de respostas que permite conhecer as referências escolhidas pelos seis candidatos quando as perguntas deixam por alguns minutos a disputa pelo governo e se voltam para Minas, suas memórias, sua cultura e seus sabores.

Político mineiro que admira

Alexandre Kalil: “Juscelino Kubitschek de Oliveira.”

Cleitinho Azevedo: “Eu sou muito verdadeiro, muito transparente. O único que eu admiro é Jesus Cristo.”

Flávio Roscoe: “Juscelino Kubitschek.”

Gabriel Azevedo: “Juscelino Kubitschek, por várias razões.”

Mateus Simões: “Milton Campos.”

Patrus Ananias: “Juscelino Kubitschek, primeiro nome que me veio.”

Escritor mineiro

Alexandre Kalil: “Pula.”

Cleitinho Azevedo: “Adélia Prado.”

Flávio Roscoe: “Carlos Drummond de Andrade.”

Gabriel Azevedo: “Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: ‘Vai, Carlos! ser gauche na vida.’ Carlos Drummond de Andrade.”

Mateus Simões: “Rubem Alves.”

Patrus Ananias: “Guimarães Rosa.”



Cantor ou cantora

Alexandre Kalil: “Um cantor: Roberto Carlos. Uma cantora: Elis Regina.”

Cleitinho Azevedo: “Deixa eu pensar aqui... Eu gostava muito do Chorão, do Charlie Brown.”

Flávio Roscoe: “Skank.”

Gabriel Azevedo: “Eu me sinto mais mineiro quando escuto Milton Nascimento.”

Mateus Simões: “Vou ficar com Milton Nascimento, que continua sendo uma marca para todos nós.”

Patrus Ananias: “Como compositores, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, essa esplêndida geração dos anos 70. Agora, como cantor, Cauby Peixoto. E como cantora, Elizeth Cardoso.”

Viagem inesquecível

Alexandre Kalil: “Tiradentes.”

Cleitinho Azevedo: “Cara, eu vou muito pra Datas. Eu amo aquela cidade, é perto de Diamantina.”

Flávio Roscoe: “São muitas, né? Tiradentes.”

Gabriel Azevedo: “São Lourenço, 1994, com meu pai, minha mãe, minha irmã, vibrando no Circuito das Águas, vendo o Brasil ser tetra, depois daquele chute pra fora do Baggio.”

Mateus Simões: “Olha, quem ainda não conhece a nossa região da Serra Geral precisa ir lá no nosso norte, no final do Espinhaço Mineiro, pra ver o que são as montanhas de pedra do Norte de Minas.”

Patrus Ananias: “Uma viagem a Poços de Caldas, que eu fiz com a minha companheira Vera. Uma viagem muito divertida. Nós ficamos realmente encantados com a beleza da cidade e de toda a região.”



Comida mineira favorita

Alexandre Kalil: “Arroz, feijão tropeiro e linguiça.”

Cleitinho Azevedo: “Eu gosto mais de arroz com ovo caipira.”

Flávio Roscoe: “No meu caso, leitão à pururuca.”

Gabriel Azevedo: “Mineira é lombo. Um lombo com tutu. Aquela que minha vó fazia... Vovó, nascida ali no Triângulo Mineiro, fazia um tutu e um lombo como ninguém.”

Mateus Simões: “Arroz com linguiça e couve.”

Patrus Ananias: “Arroz com suã.”

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A cara de Minas

Alexandre Kalil: “Minas não tem cara. A cara de Minas é o povo de Minas.”

Cleitinho Azevedo: “Cara de Minas é o trabalhador. É o produtor rural que produz riqueza.”

Flávio Roscoe: “Mineiro.”

Gabriel Azevedo: “São as mulheres. Sobretudo as mulheres que, enfrentando feminicídio, enfrentando a história de um estado que já teve Dona Beja, Olímpia, Chica da Silva, Ângela Diniz, persistem pra serem livres e lembrar todo mundo que a liberdade que tá na bandeira não pode ser só uma palavra.”

Mateus Simões: “Yara Tupinambá, mais pelo que ela representa do que por quem ela é fisicamente, é a cara de Minas Gerais.”

Patrus Ananias: “Eu procuro ser a cara de Minas, né? Mas os nossos grandes escritores e poetas representam bem Minas Gerais.”

