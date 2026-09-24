Candidato tem comitê incendiado em Ribeirão das Neves

Um comitê de campanha do candidato a deputado estadual Renato Loffi (PSB) foi incendiado na madrugada desta quinta-feira (24/9) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Nos últimos dias, o material de campanha do candidato vinha sendo alvo de vandalismo nas ruas, com bandeiras sendo furtadas, quebradas ou queimadas.

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Na noite desta quarta-feira (23/9) ele pediu para que o material fosse recolhido para o comitê de Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, onde funcionava uma espécie de linha de montagem dessa peça publicitária. A ideia era reformar o material, mas, por volta das 2h30, o candidato recebeu a notícia de que o comitê estava em chamas.



Antes de tornar pública a violência contra a sua campanha, Renato esperou até que a perícia da Polícia Civil constatasse que o incêndio não foi causado por curto circuito. A Polícia Militar obteve o vídeo da câmera de segurança de um imóvel vizinho. As imagens mostram que o incêndio foi provocado por apenas uma pessoa.



De acordo com o próprio candidato, o incendiário não conseguiu acessar o local onde estavam as bandeiras, mas conseguiu atear fogo na linha de produção e no escritório por meio de uma janela. Renato relata que perdeu um computador e celulares, prejuízo estimado de R$ 22 mil. Já com materiais de campanha destruídos nas ruas, a perda declarada por ele é de R$ 140 mil.



As investigações estão a cargo da Polícia Federal. Renato afirma que é a principal oposição no município, onde já denunciou irregularidades e casos de corrupção, e, por isso, não faltam suspeitos. Ele também foi informado por líderes de comunidades do município que não deve fazer campanha em alguns desses lugares, apesar de não ter sido informado a mando de quem.



Hoje, os três comitês do candidato em Ribeirão das Neves estão fechados e as pessoas envolvidas na campanha têm medo de ir para a rua. “Hoje eu não estou na rua por causa de medo. Há dois anos, eu nem era candidato, estava apoiando uma pessoa aqui e tive que contratar segurança de carro blindado para andar comigo em Ribeirão das Neves. É difícil fazer campanha aqui. A corrupção é grande e, quando denunciamos, passamos a ser foco de atenção de bandidos que estão envolvidos na política”, relatou Renato, completando que sua esposa também está muito abalada.



Ele relata várias outras ameaças e intimidações sofridas devido à atuação política, desde a interferência no processo de adoção de uma criança que está em curso até ameaça de morte: “Dias atrás me ligaram e falaram que tinha uma pessoa atrás de mim para me dar um tiro. Saí correndo na rua e entrei numa igreja. A Polícia demorou mais de 30 minutos para ir, com moto rondando e passando na frente da minha empresa. Não sei em quem confiar, o que fazer, estou perdido.”



O candidato desenvolve um trabalho social com famílias atípicas. Renato tem uma empresa de pesquisa e desenvolvimento focado na autonomia, acessibilidade e qualidade de vida para crianças e adolescentes com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento. Ele conta também que não tem contratos públicos.



“Sou pai atípico, defendo a pauta das famílias atípicas, preciso lutar por isso. Estou lutando pelas crianças que atendo, por aquilo que a gente faz, não posso desistir. Hoje é luto, e amanhã é voltar para a campanha, vamos continuar”, concluiu o candidato, que afirma que não tem verba de campanha e, apesar de ter solicitado, nunca recebeu proteção do estado após fazer denúncias.



De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desde o início campanha não foram registradas ocorrências semelhantes a esta em Minas Gerais, sendo que seu Gabinete Integrado de Segurança (GIS) monitora eventuais ocorrências junto às forças policiais. “Por se tratar de um caso concreto, não podemos nos manifestar previamente sobre o incêndio no comitê do candidato”, respondeu, em nota, a assessoria de imprensa do TRE-MG.



