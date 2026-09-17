Quem é Milton Leite, ex-vereador e alvo de operação contra o PCC

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) está foragido após ser alvo de um mandato de prisão decorrente da investigação Operação Vectura Corrupta, realizada pela Polícia Civil da capital paulista. A ação busca combater a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no poder público e no sistema de transporte coletivo e colocou o nome do político no Google Trends nesta quinta-feira (17/9).

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Milton Leite é um dos políticos mais tradicionais e influentes de São Paulo. Ele ocupou uma cadeira na Câmara Municipal por 27 anos, de 1997 a 2024, e presidiu o Legislativo paulistano quatro vezes.

Com 70 anos, Leite iniciou sua trajetória política em 1990. Após uma breve filiação ao PCB, ingressou no MDB e construiu sua principal base eleitoral na Zona Sul da capital.

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Nas eleições de 2020, foi o segundo vereador com mais votos na cidade, recebendo 132.716. Sua campanha registrou o maior gasto entre os candidatos à Câmara, com despesas de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Durante sua carreira, ele também ocupou o cargo de prefeito em exercício de São Paulo por cerca de cem dias, sendo o presidente da Câmara que mais vezes chefiou o Executivo desde a redemocratização.

Influência no Legislativo

A primeira presidência de Leite na Câmara ocorreu entre 2017 e 2019, na gestão de João Doria. Posteriormente, comandou a Casa por mais três mandatos consecutivos, quando foi reeleito presidente com 47 dos 55 votos dos vereadores em dezembro de 2022.

Essa eleição foi possível após uma alteração na Lei Orgânica do Município, que permitiu uma segunda reeleição consecutiva. Na ocasião, um acordo entre bancadas garantiu espaço para PT, PL e Republicanos na Mesa Diretora.

Atuação após a Câmara

Leite deixou de disputar um novo mandato na política em 2024, mas permaneceu ativo nos bastidores políticos.

Em dezembro de 2024, indicou Ricardo Teixeira (União Brasil), então secretário de Mobilidade e Trânsito, como seu sucessor na presidência da Câmara, que foi eleito no mês seguinte. Leite também assumiu a presidência do diretório estadual do União Brasil.

Em junho de 2025, foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo com o "Colar de Honra ao Mérito Legislativo", a maior honraria da Casa. O evento reuniu políticos de diferentes partidos e foi visto por aliados como um estímulo para seu retorno à política.

Fora do Legislativo, Leite possui vínculos com empresas de ônibus da cidade e com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Ele é presidente de honra da escola de samba "Estrela do Terceiro Milênio", do Grajaú, da qual ele e seus filhos são patronos.

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Milton Leite tem dois filhos na política: o deputado estadual Milton Leite Filho e o deputado federal Alexandre Leite, ambos do União Brasil.