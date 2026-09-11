direito-de-resposta

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A campanha de Bruno Engler esclarece que o slogan "É tudo 2" se refere exclusivamente ao número eleitoral 22222 e ao apoio a candidatos do Partido Liberal identificados pelo algarismo 2. Não existe qualquer vínculo, referência, apoio ou associação da campanha com o Comando Vermelho ou qualquer organização criminosa. Bruno Engler repudia organizações criminosas e possui atenção pública de enfrentamento à criminalidade. A utilização pretérita de expressão semelhante por terceiros, em contexto totalmente distinto, não permite atribuir à campanha adesão a linguagem de facção criminosa.