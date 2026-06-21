Fazenda de Ciro Nogueira é vendida para empresa com sede em paraíso fiscal árabe
Denúncia feita pelo jornal 'Folha de S.Paulo' foi rebatida pelo senador apontando que nem ele, nem integrantes da família possuem empresas fora do Brasil
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Uma fazenda localizada no município de Pedro II, no Piauí, avaliada em cerca de R$ 18,7 milhões foi vendida por uma das empresas do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a offshore Arraf International, com sede nos Emirados Árabes Unidos. A empresa do senador é administrada pelo advogado Gustavo Frazão, responsável por toda a negociação internacional.
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As informações são do jornal Folha de S.Paulo e indicam que a offshore tem como endereço uma caixa postal na zona franca do aeroporto de Sharjah e foi concebida apenas dois meses antes do negócio ser formalizado. Segundo a reportagem, essa zona é conhecida como um paraíso fiscal e fica próximo a Dubai, capital do país.
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O Correio entrou em contato com a assessoria do senador para comentar a venda, mas não obteve retorno. O advogado Gustavo Frazão também foi procurado, mas não foi localizado. O espaço segue aberto para manifestações.
A venda do imóvel ocorreu no dia 27 de março de 2025, período que coincide com os valores supostamente transferidos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master para o senador. De acordo com a Polícia Federal (PF), entre 2024 e 2025 Ciro Nogueira recebeu cerca de R$ 6 milhões de Vorcaro, que está preso, por ser um dos responsáveis pela maior fraude bancária do Brasil. Conforme os documentos da negociação, a propriedade rural possui 2.410 hectares e foi vendida por meio da empresa Fazendas Reunidas Nogueira Lima.
No último dia 7 de maio, o senador Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da PF. De acordo com a investigação que apura a fraude do Master, o parlamentar recebeu mesadas milionários, além de ter outras benefícios bancados pelo ex-banqueiro, como viagens de luxo. A PF investiga repasses mensais de R$ 300 mil por mês para Ciro Nogueira, que tinha como missão, apresentar emendas no Congresso para ampliar o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
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A assessoria do senador Ciro Nogueira afirmou a Folha, que nem ele, nem integrantes da família possuem empresas fora do Brasil. O senador também sustenta que a Fazendas Reunidas Nogueira Lima pertence à sua mãe, Eliane Nogueira, e nega qualquer irregularidade envolvendo o patrimônio ou a atuação política.