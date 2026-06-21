Fazenda de Ciro Nogueira é vendida para empresa com sede em paraíso fiscal árabe

Uma fazenda localizada no município de Pedro II, no Piauí, avaliada em cerca de R$ 18,7 milhões foi vendida por uma das empresas do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a offshore Arraf International, com sede nos Emirados Árabes Unidos. A empresa do senador é administrada pelo advogado Gustavo Frazão, responsável por toda a negociação internacional.

As informações são do jornal Folha de S.Paulo e indicam que a offshore tem como endereço uma caixa postal na zona franca do aeroporto de Sharjah e foi concebida apenas dois meses antes do negócio ser formalizado. Segundo a reportagem, essa zona é conhecida como um paraíso fiscal e fica próximo a Dubai, capital do país.

O Correio entrou em contato com a assessoria do senador para comentar a venda, mas não obteve retorno. O advogado Gustavo Frazão também foi procurado, mas não foi localizado. O espaço segue aberto para manifestações.

A venda do imóvel ocorreu no dia 27 de março de 2025, período que coincide com os valores supostamente transferidos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master para o senador. De acordo com a Polícia Federal (PF), entre 2024 e 2025 Ciro Nogueira recebeu cerca de R$ 6 milhões de Vorcaro, que está preso, por ser um dos responsáveis pela maior fraude bancária do Brasil. Conforme os documentos da negociação, a propriedade rural possui 2.410 hectares e foi vendida por meio da empresa Fazendas Reunidas Nogueira Lima.

No último dia 7 de maio, o senador Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da PF. De acordo com a investigação que apura a fraude do Master, o parlamentar recebeu mesadas milionários, além de ter outras benefícios bancados pelo ex-banqueiro, como viagens de luxo. A PF investiga repasses mensais de R$ 300 mil por mês para Ciro Nogueira, que tinha como missão, apresentar emendas no Congresso para ampliar o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

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A assessoria do senador Ciro Nogueira afirmou a Folha, que nem ele, nem integrantes da família possuem empresas fora do Brasil. O senador também sustenta que a Fazendas Reunidas Nogueira Lima pertence à sua mãe, Eliane Nogueira, e nega qualquer irregularidade envolvendo o patrimônio ou a atuação política.