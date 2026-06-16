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MINISTRO DO STF

AGU evoca soberania e aciona Justiça dos EUA por processo contra Moraes

Órgão pede extinção de ação alegando que decisões do STF não podem ser julgadas por tribunais estrangeiros

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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
16/06/2026 11:59

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O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados
Relator do Inquérito das Fake News, Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares, como uso de tornozeleiras, aos suspeitos de quebrar sigilos fiscais crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou pedido na Justiça Federal da Flórida, nos Estados Unidos, para extinguir a ação movida pelas empresas Rumble Inc. e Trump Media & Technology Group contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A iniciativa atende a uma manifestação da Corte brasileira e busca assegurar a defesa dos interesses do Estado brasileiro no exterior.

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Segundo a AGU, o principal argumento é que decisões judiciais proferidas pelo STF representam atos de soberania nacional e, portanto, não podem ser submetidas à análise de tribunais estrangeiros. Para atuar formalmente no caso, o governo brasileiro solicitou sua habilitação no processo, já que a ação foi apresentada exclusivamente contra Moraes.

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Na petição encaminhada à Justiça norte-americana, a AGU sustenta que a tentativa de questionar atos da Suprema Corte brasileira nos Estados Unidos configura afronta ao princípio da imunidade de jurisdição, reconhecido pelo Direito Internacional e pela legislação federal norte-americana conhecida como Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). O entendimento é de que atos praticados por autoridades de um Estado soberano não podem ser julgados por cortes estrangeiras sem consentimento expresso do país envolvido.

O documento ressalta ainda que o Brasil não autorizou nem pretende autorizar a revisão de decisões do STF por magistrados de outra nação. Dessa forma, eventuais contestações a decisões judiciais brasileiras devem ocorrer exclusivamente dentro do sistema de Justiça nacional, seguindo as regras processuais vigentes. Para a AGU, a ação representa uma tentativa de interferência indevida na independência do Poder Judiciário brasileiro.

Além de requerer a extinção do processo, o governo brasileiro apresentou uma petição complementar para impedir que a Justiça dos Estados Unidos analise qualquer pedido de revelia contra Alexandre de Moraes antes de apreciar os argumentos apresentados pelo Estado brasileiro. Na avaliação da AGU, o reconhecimento da imunidade de jurisdição torna desnecessária qualquer discussão sobre eventual ausência de manifestação do ministro nos autos.

A defesa do Brasil também argumenta que o país é a verdadeira parte interessada na controvérsia, uma vez que a ação questiona uma decisão tomada pelo STF no exercício de suas competências constitucionais.

Como reforço, a AGU invocou três fundamentos adicionais: a imunidade conferida a agentes públicos estrangeiros, a chamada Doutrina dos Atos de Estado, que impede tribunais americanos de revisar atos oficiais praticados por governos soberanos em seus territórios, e os princípios de cortesia internacional.

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O Estado brasileiro é representado no caso pelo escritório norte-americano Foley Hoag LLP, contratado pela AGU para atuação em processos judiciais nos Estados Unidos desde 2019.

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