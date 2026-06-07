Casal confunde símbolo de quadrilha junina com estrela do PT e gera tumulto

Um casal de idosos confundiu o símbolo da quadrilha Estrela do Luar, de Sobral (CE), com a estrela do Partido dos Trabalhadores (PT), e gerou uma confusão durante uma apresentação do grupo em um shopping da cidade cearense nesse sábado (6/6).

A quadrilha tem como símbolos justamente os dois elementos do seu nome: uma estrela e uma lua. "Eles entenderam que era uma apologia ao PT. Ela entrou no meio da apresentação, puxando o colete do menino e mandando ele tirar", relatou a presidente da quadrilha, Dalila Castro, ao portal O Sobralense.

O casal, de 66 e 69 anos, é acusado de ter proferido ataques racistas, homofóbicos e transfóbicos. Membros da Estrela do Luar acionaram a Polícia Militar, e os acusados foram levados para uma delegacia e, posteriormente, liberados.

“Integrantes da Estrela do Luar foram surpreendidos com a tentativa de interrupção da apresentação por parte de um casal de idosos, incluindo puxão no braço de sua cantora, tentativa de retirar figurino do marcador que possuía uma estrela – além de serem alvo de ofensas racistas, LGBTfóbicas e de intolerância político-ideológica”, diz nota da Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce) divulgada nas redes sociais da quadrilha.

Confusão em Sobral

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil instaurou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para investigar o suposto crime de constrangimento ilegal atribuído ao casal.

Em nota, o Sobral Shopping prestou solidariedade e confirmou que integrantes da quadrilha "foram alvo de agressões físicas, verbais e atos de intolerância” durante a apresentação.

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"O empreendimento repudia toda e qualquer forma de violência, discriminação, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia ou qualquer atitude que atente contra a dignidade humana. O Sobral Shopping é um espaço de convivência familiar, cultural e democrática, e não compactua com comportamentos que desrespeitem pessoas, grupos, manifestações artísticas ou expressões da cultura popular", completou.

