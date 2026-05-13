Nova jornada de trabalho de 36 horas avança na Câmara: saiba tudo sobre
Proposta que pode criar a 'semana de quatro dias' é retomada; entenda os argumentos de quem é a favor e contra e o impacto prático na sua rotina
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A Câmara dos Deputados retomou o debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. A principal proposta, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), busca limitar a carga horária a 36 horas semanais, sem redução de salário, o que pode abrir caminho para a implementação da semana de quatro dias laborais. A matéria já teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora será analisada por uma comissão especial criada para debater o mérito do texto.
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O debate sobre a carga horária não se restringe à PEC. Paralelamente, tramita no Congresso o Projeto de Lei (PL) 1.838/2026, de autoria do governo federal, que propõe uma redução para 40 horas semanais com urgência constitucional, sinalizando um movimento mais amplo em direção à revisão das leis trabalhistas vigentes.
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O que dizem os defensores da proposta?
Os apoiadores da redução da jornada argumentam que a medida traz benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Entre os principais pontos, destacam-se:
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Melhora na saúde e bem-estar: menos tempo no trabalho pode reduzir os níveis de estresse, esgotamento (burnout) e melhorar a saúde mental e física dos funcionários.
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Aumento da produtividade: estudos e projetos-piloto em outros países indicam que trabalhadores mais descansados e satisfeitos tendem a ser mais focados e produtivos durante o horário de trabalho.
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Equilíbrio entre vida pessoal e profissional: com mais tempo livre, as pessoas podem se dedicar a atividades pessoais, família, lazer e qualificação.
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Geração de empregos: a reorganização do tempo de trabalho poderia levar à necessidade de novas contratações em alguns setores para cobrir a mesma carga de produção.
Quais são as críticas?
Por outro lado, críticos da proposta, principalmente de setores empresariais, alertam para possíveis impactos negativos na economia. Os principais receios são:
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Aumento dos custos para as empresas: A necessidade de contratar mais funcionários ou pagar mais horas extras poderia encarecer a mão de obra, afetando especialmente pequenas e médias empresas.
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Impacto na inflação: O aumento dos custos de produção poderia ser repassado aos preços dos produtos e serviços, gerando pressão inflacionária.
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Risco de informalidade: Empresas com dificuldades para se adaptar à nova regra poderiam buscar caminhos informais de contratação para contornar a legislação.
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Diferenças setoriais: A aplicação da medida seria mais complexa em setores que exigem funcionamento contínuo, como saúde, segurança e indústria.
Como funciona a tramitação de uma PEC?
Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição, o caminho para a aprovação é longo. Após passar pela comissão especial, a PEC precisa ser votada em dois turnos no Plenário da Câmara dos Deputados, exigindo o voto favorável de pelo menos três quintos dos deputados (308 votos) em cada votação. Se aprovada, segue para o Senado Federal, onde também passa por dois turnos com a mesma exigência de votos (49 senadores). Apenas se for aprovada em ambas as Casas sem alterações, ela é promulgada.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.