Interdição de FHC: como funciona a medida que retira a autonomia

A interdição judicial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, solicitada por seus filhos à Justiça, exemplifica a aplicação de um instrumento jurídico voltado à proteção de quem já não possui plena autonomia.

A decisão foi assinada nesta quarta-feira (15/4), pela juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A interdição judicial é um procedimento legal que declara uma pessoa incapaz de gerir os próprios atos e administrar seus bens. Trata-se de uma medida de proteção, acionada quando alguém, por alguma condição de saúde ou outra causa duradoura, perde a capacidade de tomar decisões de forma autônoma e consciente.

O objetivo principal é nomear um responsável, chamado de curador, para cuidar dos interesses dessa pessoa, especialmente nas áreas financeira e patrimonial. Essa decisão é sempre tomada por um juiz, após uma análise cuidadosa do caso para garantir que os direitos do indivíduo sejam preservados.

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O processo é formalizado para proteger quem não pode mais responder por si. A solicitação pode ser motivada por doenças degenerativas, como o Alzheimer, transtornos mentais graves ou outras condições que comprometam o discernimento de forma permanente.

Quem pode pedir a interdição?

A lei define um grupo restrito de pessoas que podem iniciar o processo de interdição. A medida busca garantir que o pedido seja feito por quem realmente tem um vínculo e preocupação com o bem-estar da pessoa a ser interditada. A lista inclui:

O cônjuge ou companheiro;

Parentes próximos, como filhos, pais ou irmãos;

O representante da instituição onde a pessoa está abrigada;

O Ministério Público, em situações específicas.

Como funciona na prática

O processo começa com uma petição na Justiça, que deve ser acompanhada de laudos médicos e outros documentos que comprovem a incapacidade da pessoa. O juiz então marca uma entrevista pessoal com o indivíduo para avaliar sua condição e ouvir o que ele tem a dizer.

Além da entrevista, uma perícia feita por uma equipe multidisciplinar pode ser solicitada para fornecer um parecer técnico sobre a capacidade da pessoa. Com base em todas essas informações, o juiz decide se a interdição é necessária e define seus limites.

É importante destacar que, com as mudanças trazidas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição passou a ser uma medida excepcional e preferencialmente parcial. A sentença judicial especifica exatamente quais atos a pessoa não pode mais praticar sozinha, preservando ao máximo sua autonomia nas demais áreas da vida.

O curador nomeado, geralmente um familiar próximo, assume a responsabilidade de auxiliar o interditado nos atos definidos pelo juiz, como a gestão de bens e finanças, e deve prestar contas à Justiça periodicamente sobre sua gestão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.