5 metáforas da política brasileira que você precisa conhecer

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O debate político brasileiro é um campo fértil para metáforas e expressões que, muitas vezes, parecem indecifráveis para quem não acompanha o noticiário de perto. Termos como "marajás", "mensalão" ou "pedaladas fiscais" surgem em momentos de crise, marcam épocas e se incorporam ao vocabulário nacional, mas nem sempre seu significado original é claro para todos.

Essas palavras e frases funcionam como atalhos para explicar fenômenos complexos, resumindo em um único conceito toda uma conjuntura política, econômica e social. Entender o que elas significam é fundamental para compreender a história recente do país e os desdobramentos que chegam até os dias de hoje. Relembre cinco das metáforas mais importantes da política brasileira.

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Marajás: os servidores no alvo de Collor

A expressão "caça aos marajás" foi popularizada por Fernando Collor de Mello durante sua campanha presidencial em 1989. O termo era usado para se referir a funcionários públicos com salários considerados altíssimos e privilégios excessivos. A promessa de acabar com esses benefícios foi central em seu discurso de modernização e moralização do Estado.

Na prática, a metáfora serviu para construir a imagem de Collor como um político de fora do sistema, pronto para combater uma elite burocrática e improdutiva. A ideia de "marajá" colou no imaginário popular e ajudou a elegê-lo presidente.

Mensalão: a compra de apoio político

O termo "mensalão" surgiu em 2005 para descrever um esquema de corrupção que abalou o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A palavra se refere a uma suposta mesada paga a deputados para que votassem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo no Congresso Nacional.

O escândalo, denunciado pelo então deputado Roberto Jefferson, levou à Ação Penal 470 no Supremo Tribunal Federal (STF), resultando na condenação de políticos e empresários. A expressão se tornou sinônimo de compra de apoio parlamentar e entrou para a história como um dos maiores casos de corrupção do país.

Pedaladas fiscais: a manobra contábil do impeachment

As "pedaladas fiscais" foram o argumento central para o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. O termo se refere a uma manobra contábil na qual o governo atrasou repasses de dinheiro para bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para pagar benefícios sociais.

Na prática, a manobra obrigava os bancos a usarem recursos próprios para cobrir esses pagamentos, o que foi interpretado por órgãos de controle e pela oposição como uma operação de crédito irregular do governo junto às instituições financeiras que controla. A acusação formal foi de que a prática feria a Lei de Responsabilidade Fiscal, configurando crime de responsabilidade.

República de Curitiba: o poder da Lava Jato

Popularizada a partir de 2015, a expressão surgiu de forma crítica para designar a força-tarefa da Operação Lava Jato, concentrada na capital paranaense. A metáfora sugeria que os procuradores e o então juiz federal Sergio Moro atuavam como um poder à parte, com regras e métodos próprios, influenciando os rumos da política nacional a partir de Curitiba.

O termo era frequentemente usado por críticos da operação, que acusavam seus membros de cometerem abusos e de terem uma agenda política própria, para além da simples aplicação da lei.

Centrão: o bloco do poder

O “Centrão” não é um partido, mas um bloco informal de parlamentares de diferentes legendas que se articulam no Congresso para negociar apoio político em troca de cargos, verbas e influência. Com atuação pragmática e composição heterogênea, o grupo se tornou uma força decisiva no Legislativo, frequentemente garantindo sustentação política a governos de diferentes orientações.

A expressão surgiu durante a Assembleia Nacional Constituinte (1987–1988), quando passou a designar um grupo de parlamentares de perfil conservador que atuava de forma coordenada na definição do texto constitucional. Ao longo das décadas, o termo foi ressignificado e hoje é usado para se referir ao conjunto de partidos e lideranças com forte capacidade de barganha política, frequentemente determinante para a aprovação de projetos e para a estabilidade de governos no Congresso Nacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.