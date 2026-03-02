Governo Lula autoriza R$ 4 milhões via Rouanet para Oktoberfest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou a captação de R$ 4 milhões, por meio da Lei Rouanet, para a realização dos desfiles da 41ª edição da Oktoberfest de Blumenau (SC), tradicional festa de origem alemã promovida anualmente.

A autorização foi concedida à empresa Blumenau Eventos Serviço de Promoção de Eventos, responsável pela organização do projeto cultural. O valor aprovado permite a captação de recursos junto à iniciativa privada com incentivo fiscal previsto na Lei de Incentivo à Cultura.

De acordo com a descrição registrada na plataforma Versalic, ferramenta do Ministério da Cultura que reúne projetos culturais habilitados a receber incentivos fiscais, o projeto “Desfiles 41ª Oktoberfest” prevê a realização de seis desfiles gratuitos em via pública, além da contratação de cerca de 20 grupos folclóricos e aproximadamente 40 bandas, fanfarras e grupos instrumentais.

O plano também contempla a montagem de cerca de 15 atrações cenográficas, incluindo carros alegóricos, carroções, charretes e carroças. Cada desfile deverá ter duração média de 1h30, com classificação indicativa livre.

Segundo a justificativa apresentada na plataforma, o projeto tem como objetivo apoiar e preservar as tradições culturais populares do Vale do Itajaí, associadas à imigração alemã na região. A proposta cita o Decreto 10.755/2021, que regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e estabelece, entre as finalidades da política cultural, o incentivo a festejos e expressões artístico-culturais tradicionais.

“O projeto Desfiles 41ª Oktoberfest reúne um conjunto de atrações culturais de forma pública, aberta, acessível e gratuita. Onde pretende-se apoiar, valorizar e preservar as tradições culturais populares do Vale do Itajaí, e que apresentam ao público o modo de vida, hábitos e costumes da Comunidade Blumenauense trazidos pelos imigrantes por meio das apresentações artísticas e culturais programadas para o evento”, diz a descrição da proposta.

Na sinopse cadastrada, os organizadores afirmam que os desfiles buscam “resgatar os elementos culturais trazidos pelos colonizadores alemães no processo de colonização da cidade”, apresentando ao público hábitos e costumes da comunidade local.