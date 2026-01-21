Assine
ABANDONO

'Abandono parental inverso' pode dar processo? Entenda seus direitos

Filhos podem ser legalmente obrigados a prestar auxílio? Saiba o que diz a lei

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
21/01/2026 13:08 - atualizado em 21/01/2026 13:10

'Abandono parental inverso' pode dar processo? Entenda seus direitos
O amparo familiar é um tema central da legislação brasileira crédito: Freepik

Segundo a legislação brasileira, filhos adultos podem sim ser legalmente obrigados a amparar pais idosos. O descumprimento desse dever pode levar a processos na Justiça por abandono.

A mesma lei que obriga pais a cuidarem dos filhos menores de idade prevê que os filhos, quando adultos e capazes, devem amparar os pais na velhice, em caso de carência ou enfermidade. Essa obrigação está prevista na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto do Idoso.

Quando essa responsabilidade é negligenciada, a situação pode ser caracterizada como abandono afetivo inverso. O termo se refere justamente à falta de cuidado dos filhos para com os pais idosos, causando desamparo material ou sofrimento emocional.

Quais as consequências legais?

A consequência mais comum é a fixação de uma pensão alimentícia, obrigando os filhos a contribuírem financeiramente para o sustento dos pais. O valor é definido por um juiz, que analisa a necessidade de quem pede e a capacidade financeira de quem paga.

Além disso, de acordo com o artigo 98 "abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado" é um crime que pode ser punido com pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa.

É importante destacar que a Justiça analisa cada situação de forma individual. Se for comprovado que os pais abandonaram os filhos na infância, por exemplo, eles podem perder o direito de exigir amparo na velhice. O histórico da relação familiar é sempre um fator decisivo na avaliação do juiz.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

