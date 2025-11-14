Ex-presidente do Cruzeiro assume vaga na Câmara após licença de Nely Aquino

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O ex-presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues vai assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de segunda-feira (17/11). Ele será o substituto da deputada Nely Aquino (Podemos-MG), que se licencia por quatro meses por motivos pessoais.

A movimentação foi articulada pelo secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro. Sérgio é o segundo suplente do Podemos em Minas. O primeiro, Juca Bahia, coordenador de Assuntos Institucionais de Sete Lagoas, recusou a vaga alegando que assumir o mandato lhe traria apenas “benefícios pessoais”.

Assim, abre-se espaço para Sérgio, que recebeu 18.760 votos na eleição de 2022. Naquele ano, o Podemos elegeu dois titulares no estado: Nely e Igor Timo.

Advogado, Sérgio ganhou projeção principalmente no comando do Cruzeiro. Ele assumiu o clube em 2020, em meio à crise que sucedeu a renúncia da antiga diretoria, envolvida em escândalos e responsável pelo rebaixamento da equipe. Reeleito, ele liderou a implementação da SAF no clube e conduziu a venda de 90% das ações para Ronaldo Fenômeno em 2021 — operação que depois passou para o empresário Pedro Lourenço.

O novo deputado já defendeu judicialmente Zezé Perrella e Gustavo Perrella e também foi alvo de investigação do Ministério Público. Agora, passa a ocupar temporariamente uma das 53 cadeiras de Minas Gerais na Câmara. Ele assume o mandato já na segunda-feira, assim que a licença de Nely Aquino for oficializada.