Assine
overlay
Início Política
DE OLHO EM 2026

Ex-presidente do Cruzeiro assume vaga na Câmara após licença de Nely Aquino

Sérgio Santos Rodrigues entra como suplente do Podemos por quatro meses. Primeiro suplente recusou mandato

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
14/11/2025 18:15

compartilhe

SIGA
x
Câmara aprova pacote fiscal de R$ 25 bilhões e texto segue para o Senado
Sérgio Santos Rodrigues assume vaga na Câmara na próxima semana crédito: Platobr Politica

O ex-presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues vai assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de segunda-feira (17/11). Ele será o substituto da deputada Nely Aquino (Podemos-MG), que se licencia por quatro meses por motivos pessoais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A movimentação foi articulada pelo secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro. Sérgio é o segundo suplente do Podemos em Minas. O primeiro, Juca Bahia, coordenador de Assuntos Institucionais de Sete Lagoas, recusou a vaga alegando que assumir o mandato lhe traria apenas “benefícios pessoais”.

Assim, abre-se espaço para Sérgio, que recebeu 18.760 votos na eleição de 2022. Naquele ano, o Podemos elegeu dois titulares no estado: Nely e Igor Timo.

Leia Mais

Advogado, Sérgio ganhou projeção principalmente no comando do Cruzeiro. Ele assumiu o clube em 2020, em meio à crise que sucedeu a renúncia da antiga diretoria, envolvida em escândalos e responsável pelo rebaixamento da equipe. Reeleito, ele liderou a implementação da SAF no clube e conduziu a venda de 90% das ações para Ronaldo Fenômeno em 2021 — operação que depois passou para o empresário Pedro Lourenço.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O novo deputado já defendeu judicialmente Zezé Perrella e Gustavo Perrella e também foi alvo de investigação do Ministério Público. Agora, passa a ocupar temporariamente uma das 53 cadeiras de Minas Gerais na Câmara. Ele assume o mandato já na segunda-feira, assim que a licença de Nely Aquino for oficializada. 

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados cruzeiro licenca marcelo-aro nely-aquino sergio-santos-rodrigues

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay