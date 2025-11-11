Deputada maranhense agradece apoio em tratamento contra câncer
Roseana Sarney foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo em agosto deste ano e já fez mais de 10 sessões de quimioterapia
A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB), de 72 anos, vem usando as redes sociais nos últimos dias para registrar o seu tratamento contra um câncer de mama triplo negativo, diagnosticado em agosto.
Nessa segunda-feira (10/11), a filha do ex-presidente José Sarney realizou a 11ª sessão de quimioterapia. A parlamentar também deve passar por uma cirurgia.
"Agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido. São muitas mensagens, mas isso me dá um conforto que vocês não imaginam", afirmou.
Esse é o segundo câncer que Roseana Sarney enfrenta. O primeiro, em 1998, durante campanha ao governo maranhense, ela realizou um tratamento.