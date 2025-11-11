Assine
overlay
Início Política
SAÚDE

Deputada maranhense agradece apoio em tratamento contra câncer

Roseana Sarney foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo em agosto deste ano e já fez mais de 10 sessões de quimioterapia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/11/2025 20:52

compartilhe

SIGA
x
Ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney está tratando um câncer de mama
Ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney está tratando um câncer de mama crédito: Reprodução/Redes Sociais

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB), de 72 anos, vem usando as redes sociais nos últimos dias para registrar o seu tratamento contra um câncer de mama triplo negativo, diagnosticado em agosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nessa segunda-feira (10/11), a filha do ex-presidente José Sarney realizou a 11ª sessão de quimioterapia. A parlamentar também deve passar por uma cirurgia.

Leia Mais

"Agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido. São muitas mensagens, mas isso me dá um conforto que vocês não imaginam", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse é o segundo câncer que Roseana Sarney enfrenta. O primeiro, em 1998, durante campanha ao governo maranhense, ela realizou um tratamento.

Tópicos relacionados:

agradece apoio cancer mama tratamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay