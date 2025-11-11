Deputada maranhense agradece apoio em tratamento contra câncer

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB), de 72 anos, vem usando as redes sociais nos últimos dias para registrar o seu tratamento contra um câncer de mama triplo negativo, diagnosticado em agosto.

Nessa segunda-feira (10/11), a filha do ex-presidente José Sarney realizou a 11ª sessão de quimioterapia. A parlamentar também deve passar por uma cirurgia.

"Agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido. São muitas mensagens, mas isso me dá um conforto que vocês não imaginam", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse é o segundo câncer que Roseana Sarney enfrenta. O primeiro, em 1998, durante campanha ao governo maranhense, ela realizou um tratamento.