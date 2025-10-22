Assine
FÓRUM DE DEMOCRACIA

Projeto de BH sobre participação cidadã será apresentado na Europa

Iniciativa que aproxima população do Legislativo municipal será destaque no Fórum Internacional de Democracia, em Estrasburgo

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
22/10/2025 13:55

World Forum for Democracy
Projeto de BH sobre participação cidadã será apresentado na Europa crédito: World Forum for Democracy/Reprodução

O projeto CoVereador, desenvolvido em Belo Horizonte (MG) como modelo de transparência e engajamento legislativo, será apresentado no Fórum Internacional de Democracia, que ocorre entre os dias 5 e 7 de novembro, em Estrasburgo, na França, no Conselho da Europa. A capital mineira será representada pelo servidor público Samuel Franco, coordenador da iniciativa.

Criado entre 2020 e 2024, o programa propõe uma aproximação direta entre o Legislativo municipal e a sociedade civil. O trabalho desenvolvido em BH ocorreu por meio de uma eleição online, em que foram escolhidos 36 representantes comunitários, quatro por regional, com paridade de gênero, para acompanhar o trabalho parlamentar, fiscalizar políticas públicas e intermediar demandas locais.

Durante quatro anos de funcionamento, o CoVereador produziu mais de mil ofícios e requerimentos encaminhados à Prefeitura e promoveu audiências públicas sobre temas como mobilidade, saúde, educação, meio ambiente e urbanismo. 

“Nosso objetivo foi transformar a indignação em participação e aproximar o cidadão do processo legislativo. O CoVereador é uma prova de que o engajamento local pode ser eficiente, democrático e transformador quando construído de forma colaborativa”, afirma Samuel Franco.

Samuel Franco, coordenador do projeto CoVereador, representará Belo Horizonte no Fórum Internacional de Democracia, em Estrasburgo, apresentando a iniciativa como modelo brasileiro de participação cidadã e transparência legislativa Arquivo pessoal

Em Estrasburgo, o CoVereador será apresentado como case brasileiro de inovação democrática local, ao lado de experiências de outros países que exploram novas formas de fortalecer a relação entre Estado e sociedade. A proposta prevê ainda replicação em outros municípios, uso de tecnologias digitais para participação cidadã e a criação de uma rede nacional de fiscalização colaborativa.

