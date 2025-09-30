Joice diz que vai abrir "caixa de ferramentas" contra Michelle

Joice Hasselmann voltou a atacar Michelle Bolsonaro após ser processada pela ex-primeira-dama por danos morais. Em viagem à França, a ex-deputada disse que está pronta para abrir sua “caixa de ferramentas” contra Michelle, a quem chamou de “santa do pau oco”. O processo pede a retirada de um vídeo em que Joice acusa Michelle de ter sido amante do ex-presidente Jair Bolsonaro e exige indenização.

“Aqui da França fiquei sabendo que a Micheque Bolsonaro está me processando porque falei algumas – apenas algumas, verdades sobre ela, uma mulher que é uma farsa, um horror. Vai ser ótimo ela me chamar para briga, porque assim fico mais disposta a abrir minha caixa de ferramentas sobre a santa do pau oco”, provocou Joice nas redes sociais.

O vídeo que motivou a ação judicial foi publicado há cerca de um mês no YouTube, durante participação de Joice no Content Podcast. Nele, a ex-deputada descreve Michelle como uma pessoa impossível de conviver, mal-educada e com “linguajar chulo”. Também afirmou que a ex-primeira-dama “vem de uma família de baixíssimo nível” e teria se tornado amante de Bolsonaro enquanto ele ainda era casado. “A crentinha era amante do Bolsonaro”, disse.

A defesa de Michelle confirmou o processo, mas evitou comentários. Em nota, a assessoria afirmou apenas que se trata de um pedido que segue “os ritos judiciais normais previstos para situações em que se é vítima de uma agressão à honra” e lembrou que todos os cidadãos têm o direito ao Judiciário garantido pela Constituição Federal. Michelle não se manifestou diretamente sobre as falas.

Mesmo assim, Joice manteve o tom e voltou às redes para reforçar os ataques. “Tem muita verdade a ser dita. Quando eu digo que a família Bolsonaro é uma quadrilha eu me refiro também a essa caloteira. Pode vir quente que estou fervendo”, escreveu. O embate marca mais um capítulo na ruptura entre as duas, antigas aliadas do bolsonarismo que hoje travam uma batalha pública e judicial.