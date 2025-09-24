Deputados batem boca após Haddad ser chamado de 'Taxad' na Câmara

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Parlamentares protagonizaram um bate-boca após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ser chamado de "Taxad" durante audiência da Comissão de Agricultura da Câmara nesta quarta-feira (24/9).

O deputado federal Delegado Caveira (PL-PA) fez críticas à gestão do ministro, sobretudo ao que ele considera aumento de impostos, e disse que Haddad é conhecido no Brasil todo como "Taxad".

Nesse momento, o deputado Marcon (PT-RS) criticou o parlamentar. Caveira, então, respondeu: "porra, deputado, cala a boca. Quando for sua vez, você fala o que quiser".

Quando a palavra foi retomada ao ministro da Fazenda, Haddad fez críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é apoiado pelo deputado Caveira.

Haddad disse que a "maior vagabundagem" foi não corrigir a tabela do Imposto de Renda. "Quando não corrige a tabela do Imposto de Renda, coloca milhões de pessoas para dentro do Imposto de Renda. Bolsonaro não fez reajuste real do salário mínimo. Essa é a maior taxação que pode acontecer".

"O fato de eu ter passado em uma prova de economia estudando só dois meses é crédito meu, não é débito. Garanto que o senhor não tem nenhum amigo com essa capacidade intelectual", acrescentou Haddad, em fala direcionada a Caveira.

Haddad também disse que uma eventual aprovação do projeto de lei sobre devedor contumaz "vai revelar um esquema de crime organizado que mostra quem efetivamente rouba o Brasil".

O ministro também disse que ações da Receita Federal "estão chegando nos verdadeiros ladrões da pátria" e que essas pessoas irão para a cadeira após "o devido processo legal".

O deputado Coronel Meira (PL-PE) afirmou que a população decidirá nas urnas em 2026 sobre a atuação de Haddad como ministro. "Taxad ou não Taxad, quem vai decidir é o povo brasileiro. O senhor já é conhecido no Brasil todo. E a gente vai aguardar a resposta nas urnas", disse o parlamentar.

Em outro momento, a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) chamou Haddad de "Taxad" e disse que ele pensa bastante em aumento de impostos e que não teria tempo para a própria esposa. Haddad pediu que sua mulher fosse deixada de fora da discussão.