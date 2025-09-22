EUA revogam visto de advogado-geral da União, que reage: 'Agressão Injusta'

O advogado-geral da União, Jorge Messias, teve o visto para os Estados Unidos revogado nesta segunda-feira (22/9), em meio a sanções de Donald Trump a autoridades brasileiras.

Mais cedo, o governo americano incluiu o nome de Viviane Barc, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, usada pelos EUA para punir estrangeiros.

Em nota divulgada nas redes sociais, Messias criticou o conjunto de determinações de Trump, que qualificou como “agressão injusta”, e reforçou a defesa de um Brasil soberano.

“As mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos EUA contra autoridades brasileiras e familiares agravam um desarrazoado conjunto de ações unilaterais, totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países”, iniciou o advogado.

Segundo a agência de notícias britânica Reuters, outras cinco autoridades brasileiras tiveram os vistos revogados, dentre elas, dois juízes auxiliares de Moraes no STF e o ex-advogado-geral da União José Levi, que foi secretário-geral de Alexandre no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Autoridades que tiveram visto revogado pelos EUA

Jorge Messias, advogado-geral da União

José Levi, ex-advogado-geral da União e ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no TSE

Airton Vieira, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no STF

Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, juiz auxiliar de Moraes no STF

Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE

Marco Antonio Martin Vargas, ex-assessor eleitoral

“Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso Sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida. Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro”, completou Jorge Messias.

