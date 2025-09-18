Assine
MINERAÇÃO

Ibram afirma que práticas reveladas pela Operação Rejeito são incompatíveis

Empresários e servidores ambientais foram presos preventivamente por suspeita de envolvimento de fraudes em autorização para exploração mineral

18/09/2025 18:16

Operação Rejeito deflagrada pela Polícia Federal cumpriu 15 mandatos de prisão preventiva de pessoas suspeitas de fraudar licenças ambientais
Operação Rejeito deflagrada pela Polícia Federal cumpriu 15 mandados de prisão preventiva de pessoas suspeitas de fraudar licenças ambientais crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) repudiou nesta quinta-feira (18/9), por meio de nota, as condutas que coloquem o meio ambiente em risco e que as práticas reveladas pela Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) nessa quarta-feira (17/9), são incompatíveis com os princípios das mineradoras associadas a ela.

"O IBRAM, posiciona- se com absoluta clareza: repudia veementemente qualquer conduta que
desrespeite a lei, corrompa instituições públicas, coloque em risco o meio ambiente ou comprometa a integridade da atividade minerária no País", afirmou.

O Instituto ainda apontou que espera que as punições previstas na legislação brasileira sejam aplicadas de forma rigorosa e destacou que defende uma mineração ética, transparente e sustentável.

A ação buscou desarticular uma organização criminosa, acusada de ter corrompido servidores públicos estaduais e federais responsáveis pela fiscalização e o controle da atividade minerária. Essa organização é suspeita de fraudar autorizações para exploração em áreas não permitidas e para trabalhar, junto a deputados estaduais, pela permissão da mineração em áreas sensíveis, como a Serra do Curral.

A investigação aponta envolvimento de funcionários do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Agência Nacional de Mineração (ANM) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad-MG).

Consequências da operação

  • 22 mandados para prisão preventiva de 17 pessoas, sendo cinco repetidos por decisões diferentes;
  • 15 pessoas presas
  • 2 foragidos
  • 79 mandados de busca e apreensão
  • R$ 1,5 bilhão em ativos bloqueados;
  • Suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas.

Leia a nota do IBRAM na íntegra:

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) manifesta preocupação diante das informações divulgadas até o momento sobre a ”Operação Rejeito”, deflagrada nesta quarta-feira (17/09) por autoridades
federais em Minas Gerais.

Mesmo diante do caráter ainda preliminar das apurações, o IBRAM, posiciona- se com absoluta clareza: repudia veementemente qualquer conduta que desrespeite a lei, corrompa instituições públicas, coloque em risco o meio ambiente ou comprometa a integridade da atividade minerária no País. Caso sejam comprovadas ilegalidades ou irregularidades atribuídas a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, o Instituto espera que as punições previstas na legislação brasileira sejam aplicadas com rigor e celeridade.

O IBRAM representa e defende uma mineração ética, transparente e sustentável; que respeita a legislação, protege o meio ambiente, valoriza as pessoas e contribui para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Práticas como as supostamente reveladas pela ‘’Operação Rejeito” são absolutamente incompatíveis com os princípios que orientam nossa atuação e a de nossas associadas.

