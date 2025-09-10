Flávio Bolsonaro comemora voto: "Fux honra a toga"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem feito várias publicações no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (10/9), nas quais vem comentando o julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado. “Fux honra a toga”, escreveu Flávio.

Essa frase virou mote entre os apoiadores do ex-chefe do Executivo nacional, que estão exaltando o ministro Luiz Fux após ele votar pela absolvição de Bolsonaro em todos os cinco crimes pelos quais é réu na Corte.

“Os dois coleguinhas que apresentarão o trabalho após a aula de Fux terão que refazer seus votos pra não ficar tão feio!”, declarou, em referência aos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. “Jamais conseguirão embasar tão brilhantemente, ponto a ponto, da infantil acusação de Paulo Gonet, o PGR mais vergonhoso da História!”, completou.

Com o voto de Fux, o placar na Primeira Turma do STF está em 2 a 1 a favor da condenação de Bolsonaro, já que os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino se manifestaram favoráveis à condenação do líder da extrema-direita.

Ainda faltam os votos de Cármen Lúcia e do presidente Cristiano Zanin. O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11/9). Em caso de duas divergências, réus ou a acusação podem recorrer ao plenário do STF, onde os 11 ministros votarão.

