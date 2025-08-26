Assine
CÂMARA DE BH

Projeto prevê multa de até R$ 1 mi para quem satirizar símbolos cristãos

Proposta está pronta para ir ao Plenário. Emenda quer ampliar escopo da norma para todas as religiões

26/08/2025 05:00

Câmara de Belo Horizonte já pode votar projeto que prevê multa para quem satirizar, ofender ou usar símbolos cristãos de forma jocosa
Câmara de Belo Horizonte já pode votar projeto que prevê multa para quem satirizar, ofender ou usar símbolos cristãos de forma jocosa crédito: Denis Dias/CMBH

O Projeto de Lei (PL) 41/2025 que prevê multa de até R$ 1 milhão para quem usar símbolos, liturgia e doutrinação cristã, e apenas deste grupo religioso, em sátiras e em manifestações públicas que ridicularizem foi aprovado nessa segunda-feira (25/8) na Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana da Câmara de Belo Horizonte.

Com a aprovação, o PL deve ser pronto para ser apreciado em 1º turno no Plenário da Câmara. É necessário 21 votos dos parlamentares para aprovação do projeto.

De autoria da vereadora Flávia Borja (Democracia Cristã), o texto entende que o uso de objetos cristãos de forma ofensiva, jocosa, depreciativa, desrespeitosa ou que incite ódio pode gerar multas de R$ 50 mil a R$ 1 milhão.

A parlamentar justifica seu projeto alegando que 86% da população brasileira e 85% da belo-horizontina se denominam cristãos.

Flávia Borja alega que uma publicação em que dois homens, um fantasiado de Jesus e outro de diabo, se beijam durante o Carnaval é visto pelos cristãos como uma "afronta".

A vereadora Luiz Dulci (PT), que foi favorável à matéria na comissão, propôs a emenda para que a proibição se estenda a todas as religiões praticadas no Brasil. Se a sugestão receber apoio da maioria, o PL vai retornar para as comissões.

belo-horizonte camara catolicos cristaos evangelicos flavia-borja multa multas religiao

