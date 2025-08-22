Marcos do Val faz live e descumpre proibição de uso das redes sociais

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) realizou uma transmissão por vídeo nesta sexta-feira (22/8) em que critica o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A live descumpre a determinação de Moraes de que o senador não pode utilizar as redes sociais.

"Quanto mais crise você traz para mim, mais eu tenho tesão para ir para cima de você", disse Do Val durante a transmissão ao se referir a Moraes. "Tem muita coisa para acontecer contra você ainda", afirmou. A gravação tem mais de 1 hora e 12 minutos. Na mesma live, o senador mostrou a tornozeleira eletrônica em diversos momentos.

Por ordem do ministro Moraes, o senador usa tornozeleira eletrônica desde o dia 4 de agosto. Isso porque o parlamentar viajou aos Estados Unidos contrariando uma decisão expedida pelo ministro do STF, que havia determinado a apreensão do seu passaporte.

O senador, porém, viajou com o documento diplomático, que continuava com ele. No começo de agosto, Moraes ordenou ainda o recolhimento domiciliar de Do Val no período noturno (das 19h às 6h) e nos fins de semana. A única exceção é quando houver sessão no Senado que ultrapasse o horário limite. Moraes reforçou ainda a proibição de uso de redes sociais e o cancelamento de seu passaporte diplomático.

A ordem de Moraes também bloqueia o salário do senador, além de seus bens, contas bancárias, chaves Pix e cartões de crédito. Toda a verba de gabinete de Do Val ficará congelada, seguindo a decisão do ministro.

Na decisão em que ordenou o uso da tornozeleira eletrônica, Moraes afirmou que a conduta do senador "demonstra uma absoluta afronta à determinação do Poder Judiciário" e que o parlamentar "burlou as medidas cautelares impostas".

Moraes disse que o bloqueio do salário e da verba de gabinete é adequado diante da "possibilidade de utilização de recursos para a prática das condutas delitivas apuradas".