VÍDEO

Prefeito de Macapá agride equipe de jornalista durante vistoria de obra

Prefeitura afirma que jornalista agrediu verbalmente o prefeito e que outras servidoras também foram agredidas

ARTUR BÚRIGO
ARTUR BÚRIGO
Repórter
17/08/2025 19:06 - atualizado em 17/08/2025 19:12

Prefeito se irritou com pergunta sobre suposto atraso nas obras de um hospital
Prefeito se irritou com pergunta sobre suposto atraso nas obras de um hospital crédito: Reprodução/Redes Sociais

FOLHAPRESS - O prefeito de Macapá, Dr.. Furlan (MDB), atacou na manhã deste domingo (17/8) com um mata-leão um homem que faz parte da equipe do jornalista Heverson Castro, do Portal do Amapá.

A agressão do prefeito, que ocorreu durante a vistoria de uma obra na capital, foi registrada em vídeo.

A gravação mostra que o jornalista se aproxima de Furlan para questioná-lo sobre um suposto atraso na obra do Hospital Municipal de Macapá, na Zona Norte da cidade. O prefeito, então, abaixa o microfone de Heverson e avança junto de outros apoiadores sobre um homem, que seria o cinegrafista do jornalista.

Em nota, a prefeitura de Macapá chamou Heverson de "blogueiro" e afirmou que ele, acompanhado de dois indivíduos, "interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente".

A gestão municipal também falou que duas servidoras foram agredidas e prestaram ocorrência na Delegacia da Mulher.

"A instituição reitera que não tolera nenhum tipo de violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho realizado diariamente em prol da população. As medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas para assegurar que os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como esta não aconteçam", disse a prefeitura.

Fotos registradas no local também mostram que o jornalista e o cinegrafista teriam sido detidos pela Guarda Municipal. Procurada para atualizar a situação dos envolvidos, a Polícia Civil do Amapá não respondeu até a publicação da reportagem.

As publicações do Portal do Amapá, do jornalista Heverson Castro, apresentam tom crítico e jocoso em relação à gestão de Dr. Furlan, que é rival local do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).

