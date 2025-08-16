Toffoli anula todos os atos da Lava-Jato contra João Vaccari Neto

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou, nesta sexta-feira (15/8), todos os atos da Operação Lava-Jato contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. O magistrado atendeu a um pedido da defesa — que lembrou das mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro — então titular da 13ª Vara Federal em Curitiba — e os procuradores da força-tarefa, e aprontou afronta às garantias constitucionais no caso.

Os advogados alegaram que Vaccari estava na mesma situação processual do advogado Guilherme Gonçalves — que atuou em campanhas da ministra Gleisi Hoffmann no Paraná e foi beneficiado com a anulação dos atos da Lava-Jato.

“As condutas do então juiz Sergio Moro, bem como do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, macularam todos os processos dos quais participaram, sendo mais do que razoável admitir que o ex-juiz atuou com interesses particulares que nada tem com que nada tem com a retidão, isenção e legalidade que se espera de um magistrado”, sustentou a defesa do ex-tesoureiro.

Toffoli julgou procedente os argumentos. Ele viu nulidades nos atos processuais praticados por Moro e pelos procuradores em desfavor de João Vaccari Neto. O ministro citou a primeira sentença sobre a questão.

“Cuidava-se, no caso, de várias fases da Operação Pixuleco — decorrente da Lava-Jato —, tendo sido reconhecida a existência de conluio entre o ex-juiz Sergio Moro e integrantes do Ministério Público a partir de circunstância objetiva envolvendo o prévio acerto entre acusação e magistrado para deflagração de operações policiais que tinham como alvos o ora requerente”, escreveu o magistrado.