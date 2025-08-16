Assine
Toffoli anula todos os atos da Lava-Jato contra João Vaccari Neto

Defesa alegou que troca de mensagens entre Sergio Moro e procuradores da operação afrontam garantias constitucionais do ex-tesoureiro do PT

16/08/2025 10:56 - atualizado em 16/08/2025 10:57

03/02/2016. Crédito: José Cruz/Agência Brasil. Brasil. Brasília - DF. O ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto comparece a CPI dos Fundos de Pensão.
03/02/2016. Crédito: José Cruz/Agência Brasil. Brasil. Brasília - DF. O ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto comparece a CPI dos Fundos de Pensão.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou, nesta sexta-feira (15/8), todos os atos da Operação Lava-Jato contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. O magistrado atendeu a um pedido da defesa — que lembrou das mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro — então titular da 13ª Vara Federal em Curitiba — e os procuradores da força-tarefa, e aprontou afronta às garantias constitucionais no caso. 

Os advogados alegaram que Vaccari estava na mesma situação processual do advogado Guilherme Gonçalves — que atuou em campanhas da ministra Gleisi Hoffmann no Paraná e foi beneficiado com a anulação dos atos da Lava-Jato.

“As condutas do então juiz Sergio Moro, bem como do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, macularam todos os processos dos quais participaram, sendo mais do que razoável admitir que o ex-juiz atuou com interesses particulares que nada tem com que nada tem com a retidão, isenção e legalidade que se espera de um magistrado”, sustentou a defesa do ex-tesoureiro. 

Toffoli julgou procedente os argumentos.  Ele viu nulidades nos atos processuais praticados por Moro e pelos procuradores em desfavor de João Vaccari Neto. O ministro citou a primeira sentença sobre a questão.

“Cuidava-se, no caso, de várias fases da Operação Pixuleco — decorrente da Lava-Jato —, tendo sido reconhecida a existência de conluio entre o ex-juiz Sergio Moro e integrantes do Ministério Público a partir de circunstância objetiva envolvendo o prévio acerto entre acusação e magistrado para deflagração de operações policiais que tinham como alvos o ora requerente”, escreveu o magistrado.

operacao-lava-jato pt stf

