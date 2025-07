Após conflitos, PT mineiro elege deputada estadual como presidente

Com uma eleição conturbada e que chegou a ser adiada, o Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais anunciou, nesta terça-feira (15/7), a deputada estadual Leninha como a nova presidente pelos próximos quatro anos. O entrevero envolvendo a possibilidade de a deputada federal Dandara Tonantzin estar disponível para a disputa fez com que a votação fosse adiada em uma semana e só ocorresse no último domingo (13/7).

Leninha recebeu 29.041 votos, o equivalente a 56,46% dos votos válidos da disputa. Juanito Vieira, do PT de Juiz de Fora, na Zona da Mata, recebeu 11.267 (21,90%). Já Dr. Esdras Queiroz, do PT de Iturama, no Triângulo Mineiro, recebeu 8.143 (15,83%). Brancos e nulos somaram 2.989 (5,81%).

A candidatura de Dandara Tonantzin foi alvo de disputa após o partido ter informado que a parlamentar não pagou uma dívida de cerca de R$ 130 mil com o partido dentro do prazo para concorrer ao pleito. Ela alegou que um erro bancário foi responsável pelo não pagamento, mas a justificativa não foi aceita pelo PT nacional.

A deputada federal chegou a recorrer à Justiça para garantir que ela pudesse concorrer, mas, em meio à disputa, ela optou por abrir mão da judicialização.

A votação também tratou da disputa nacional e municipal. Apesar de já ter sido declarado presidente nacional, Minas Gerais também votou majoritariamente no ex-ministro e ex-prefeito de Araraquara, em São Paulo, Edinho Silva, preferido por 66,88% dos eleitores petistas mineiros.

Já a presidência do PT em Belo Horizonte seguirá com Guima Jardim, que foi o nome escolhido por 55,21%.