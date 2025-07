Lula convoca reunião no Alvorada para discutir tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou para este domingo (13) uma reunião no Palácio da Alvorada para discutir o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo interlocutores do chefe do Executivo, será discutido o decreto que regulamentará a Lei da Reciprocidade.

A reunião contará com a participação do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira. Como foi convocada às pressas, Fernando Haddad (Fazenda) não poderá participar por estar fora de Brasília, mas terá um representante de sua equipe no encontro.

Neste domingo, Alckmin afirmou que o decreto sobre a regulamentação será editado até terça (15).

Técnicos do governo sugerem a criação de um grupo de trabalho que tenha até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para propor medidas de retaliação a países ou blocos que impuserem barreiras comerciais ao Brasil.

A proposta consta em versão preliminar do decreto. Para uma ala do governo, contudo, o desenho não deve conter uma estrutura burocrática tão rígida.

Além de ministros, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) também deverá participar. A ideia é também discutir na reunião a estratégia que o governo deverá adotar nesta semana.

O Palácio do Planalto pretende dar mais exposição ao presidente Lula, que deverá dar mais entrevistas e procurar empresários. Para auxiliares do petista, a sobretaxa do governo dos EUA dá força ao discurso de combate a privilégios encampado pelo governo brasileiro.

A ideia é usar a imagem de Trump como a personificação da injustiça social e do desrespeito à soberania, associando a ele o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e também seu afilhado político, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para a disputa presidencial de 2026.

Trump anunciou a sobretaxa aos produtos brasileiros na quarta-feira (9) da semana passada, em carta na qual afirma que Bolsonaro é perseguido pela Justiça brasileira --o ex-presidente é réu em uma ação no STF na qual é acusado de liderar uma trama golpista em 2022 para impedir a posse de Lula.