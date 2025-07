Tarcísio sobre Bolsonaro: 'Deveria ser julgado pelo povo'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira (7/7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deveria ser julgado na Justiça por tentativa de golpe de Estado, mas, sim, pelo povo, por meio de eleições presidenciais.

Tarcísio ainda republicou a mensagem do presidente norte-americano Donald Trump, em defesa de Bolsonaro e alegando que ele está sendo perseguido.

O governador de São Paulo é um dos nomes mais cotados para concorrer à presidência da República em 2026, caso Bolsonaro siga inelegível, além da possibilidade de prisão pela tentativa de golpe.

Trump

Donald Trump comparou a situação de Bolsonaro com a vivida por ele logo após sua derrota para o ex-presidente Joe Biden. O empresário foi condenado por fraude contábil em 34 acusações e por pagar a ex-atriz pornô Stormy Daniels para não falar sobre o caso extraconjugal que manteve com ela.

Em janeiro de 2001, apoiadores do americano, inconformados com o resultado das eleições, foram convocados pelo ex-presidente a protestar, o que estimulou a turba a invadir o Capitólio. Cinco pessoas morreram no ato, incluindo um policial.

Bolsonaro, junto a outros membros do seu governo e militares, vem sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de buscar um meio, que não a via eleitoral, para se manter no cargo de presidente mesmo após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de 2022.

O próprio ex-presidente afirmou que se reuniu com as lideranças das Forças Armadas e o ministro da Defesa, o General Paulo Sérgio Nogueira, para buscar uma "solução", mas que o projeto não avançou.

Bolsonaro argumentou que seria necessário apoio internacional, da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, mas, segundo depoimentos, apenas o Almirante Garnier se dispôs a prosseguir com a situação.