ALMG: vereadores do Sul de Minas prometem protesto por audiência remarcada

O cancelamento de uma audiência pública promete movimentar os corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta quinta-feira (15/5). Um encontro com vereadores de cidades do Sul e Sudoeste do estado para debater a condição das estradas na região foi desmarcado em cima da hora, com os representantes municipais já a caminho da capital. Mesmo com o evento fora da pauta, os parlamentares prometem ir ao Palácio da Inconfidência protestar contra a decisão.

A audiência já foi remarcada para o dia 26 de maio, quando haverá a disponibilidade de participação de membros do Executivo e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). Mesmo assim, integrantes da Frente Parlamentar dos Municípios das Regiões Sudoeste, Sudeste e Sul do estado se indignaram com o cancelamento.

O líder da frente e presidente da Câmara Municipal de Caxambu, Mário Alves (PSD), afirma ter sido notificado sobre o cancelamento da audiência já a caminho de Belo Horizonte nesta quarta-feira (14/5). O trajeto da cidade no Sul do estado até a capital tem cerca de 380 quilômetros e o vereador não quer perder a viagem.

“Eu estou chegando em Belo Horizonte para isto. Amanhã estarei lá no horário preestabelecido para deixar registrado meu descontentamento com esta falta de respeito com os parlamentares municipais. Outros também estarão lá”, afirmou Alves à reportagem.

Segundo o vereador de Caxambu, cerca de 500 parlamentares das cidades que integram a frente haviam confirmado a participação na audiência. Ele não consegue precisar, no entanto, quantos deles estarão na Assembleia para manifestar repúdio pelo cancelamento da reunião.

Alves ainda afirma que o cancelamento é uma tentativa de esvaziar o movimento dos vereadores descontentes com a qualidade das estradas na porção sul do estado. “Não posso afirmar nomes, mas com certeza foi alguém que quis blindar o governo estadual que abandonou nossas estradas”, disse.

O requerimento de abertura da audiência foi assinado pelos deputados Ulysses Gomes (PT) e Betinho Pinto Coelho (PV), integrantes do Bloco Democracia e Luta, oposição ao governo estadual; e pela deputada Ione Pinheiro (União Brasil), integrante do bloco governista Minas em Frente. Procurados pela reportagem, nenhum dos três se manifestou sobre as críticas da frente parlamentar.

Reuniões locais

Antes de conseguirem agendar a audiência pública na Assembleia, a Frente Parlamentar dos Municípios das Regiões Sudoeste, Sudeste e Sul de Minas realizou duas reuniões locais para debater a questão das estradas estaduais na região.

O primeiro encontro aconteceu em 26 e 27 de março na Câmara Municipal de Caxambu e o segundo nos dias 28 e 29 de abril na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Segundo a frente, os dois eventos reuniram mais de 500 vereadores, além de deputados federais estaduais.

Estradas no centro de polêmicas

A questão das rodovias estaduais está frequentemente presente na pauta da Assembleia neste ano. Os pedágios considerados caros para estradas privatizadas com poucos investimentos das concessionárias movimentam a discussão entre os parlamentares.

Mesmo entre os deputados da situação, a questão dos pedágios é tema de preocupação. A partir da movimentação de parlamentares da situação, o governador Romeu Zema (Novo) enviou à Casa o projeto que cria a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig), sancionada neste mês após meses de debate na Assembleia.







Especificamente no Sul de Minas, tema da audiência remarcada, os deputados estaduais Maria Clara Marra (PSDB) e Rodrigo Lopes (União Brasil), ambos da bancada governista, já chegaram a acionar a Justiça para suspender os pedágios da região. A ação foi movida no fim de 2023 e motivou o início das discussões para a criação da Artemig.