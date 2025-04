É enganoso vídeo do TikTok que aponta condenação de Moraes nos EUA

É enganoso o conteúdo publicado no TikTok que afirma que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi “condenado por corte dos Estados Unidos” por “violar direitos humanos”. No trecho checado, Maria Elvira Salazar, uma deputada republicana da Flórida, chega a dizer que Moraes estaria restringindo a liberdade de expressão dos brasileiros.

No entanto, a publicação usa um recorte do discurso da deputada de maio do ano passado, durante uma audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Esse debate aconteceu para ouvir relatos de supostas ameaças à democracia, perseguição política e censura no Brasil, por parte do governo brasileiro.

Maria Elvira criticou Moraes ao alegar que o ministro estaria cerceando a liberdade de expressão dos brasileiros. “Não sabemos se o Sr. Moraes é um socialista (…), mas sabemos que ele está cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia que é a liberdade de expressão”, disse.

Na ocasião, foram ouvidas figuras como o escritor Michael Shellenberger e o jornalista Paulo Figueiredo. Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também estavam presentes.

A deputada Maria Elvira Salazar fez perguntas a Michael Shellenberger sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A audiência está disponível na íntegra no YouTube. Esse é o momento em que sua fala foi tirada de contexto e republicada em peças como a checada. No entanto, a fala não tem relação com nenhuma condenação de Moraes no país nem houve desdobramentos condenatórios.

O ministro Alexandre de Moraes é alvo de uma ação na Justiça dos Estados Unidos com a alegação de violação à soberania americana. O processo é movido pela Trump Media, do presidente dos EUA Donald Trump, e pela plataforma de vídeos Rumble. As empresas tentaram acusar o ministro de censura, mas a Justiça dos Estados Unidos negou o pedido da companhia.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai atuar na ação movida pelas empresas e que a defesa será realizada em parceria com um escritório internacional com competência para atuar na justiça norte-americana.

O Comprova solicitou à AGU atualizações sobre o andamento do caso, mas não obteve retorno até o momento. A reportagem também não encontrou processos ou ações contra o ministro em outros países.

O Comprova também entrou em contato com a página responsável pela publicação do vídeo, mas não obteve resposta.

Por que enganoso?

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance do vídeo

O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 14 de abril, o vídeo no TikTok que reproduz o conteúdo enganoso sobre Moraes tinha 77 mil curtidas e 17 mil compartilhamentos até a publicação deste texto. O conteúdo obteve 983 mil visualizações.

Fontes consultadas

O Comprova procurou por notícias de que Alexandre de Moraes teria sido condenado nos Estados Unidos e por audiências citando o ministro nos EUA. A busca resultou nesta checagem do Estadão, de agosto de 2024. O Comprova também procurou no YouTube pela transmissão do debate e pelo discurso completo da deputada americana.

Por que o Comprova investigou essa publicação?

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.