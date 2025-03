Imagens de ato de 2021 são falsamente associadas à manifestação de 16 de março de 2025 em Copacabana

Em 16 de março de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um ato com seus apoiadores em Copacabana, no Rio de Janeiro, pedindo anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Nesse contexto, publicações com milhares de compartilhamentos nas redes sociais divulgaram um vídeo que mostraria imagens do ato. Mas o registro é de 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro organizou uma manifestação no feriado da Independência do Brasil.

"Grande manifestação em Copacabana RJ 16/03/2025", lê-se no texto sobreposto a um vídeo que circula no TikTok, no Facebook, no Kwai e no Instagram.

As publicações começaram a circular em meio à manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana, no último 16 de março. Os manifestantes pediam a anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, cerca de 400 mil pessoas teriam comparecido ao ato, mas um cálculo da Universidade de São Paulo (USP) estimou 18,3 mil.

Contudo, o registro é anterior ao protesto de 16 de março.

Por meio de uma busca reversa por trechos do vídeo, o Checamos localizou a mesma gravação em uma publicação feita pelo deputado federal Mario Frias (PL) no X em 7 de setembro de 2021. O registro também foi compartilhado pelo portal Metrópoles no TikTok.

Na ocasião, apoiadores de Bolsonaro se reuniram em Copacabana no feriado da Independência do Brasil em apoio ao então mandatário.

Na comparação abaixo, é possível ver que os registros mostram os mesmo elementos, como uma bandeira do Brasil içada por um guindaste e uma fileira de carros:

Publicação com informações falsas de Mário Frias em rede social reprodução/instagram

A gravação viral já havia sido compartilhada associada a atos de abril de 2024 e também foiverificada pela AFP.

