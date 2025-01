Ex-deputado ocupa imóvel da Câmara em Brasília sem permissão

Mesmo fora de exercício, o ex-deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) segue ocupando um imóvel funcional da Câmara dos Deputados em região nobre de Brasília. Segundo apurou o Correio, Rocha deveria ter deixado o imóvel em outubro do ano passado.

Hildo Rocha não se reelegeu em 2022 e conseguiu apenas a suplência para o cargo de deputado federal pelo Maranhão. Em maio de 2024, assumiu o mandato temporariamente no lugar da deputada Roseana Sarney (MDB-MA), que se licenciou por 120 dias para um tratamento de saúde.

De volta à Câmara, Hildo Rocha passou a ocupar um imóvel funcional em 22 de julho de 2024. Roseana Sarney voltou ao cargo em 4 de setembro e Hildo Rocha deixou novamente o cargo.

Ele tinha até 3 de outubro para sair do imóvel e entregar as chaves para a Câmara. Como isso não ocorreu, ele é o único na lista de “Ocupantes fora do prazo para desocupação”, uma lista que a Câmara publica na seção de transparência de seu site.

Depois de deixar a Casa Baixa, Hildo Rocha chegou a integrar o Ministério das Cidades, comandado pelo seu correligionário Jader Filho. Ele era secretário-executivo da pasta e foi demitido em janeiro de 2024. Voltou como assessor especial do ministro em fevereiro, mas pediu para sair em maio para retornar à Câmara.

Histórico problemático

Esta não é a primeira vez que Hildo Rocha protagoniza problemas com apartamentos funcionais da Câmara. Em 2019, quando a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) foi sorteada para ocupar o imóvel que o deputado utilizou na legislatura anterior, disse ter encontrado o filho de Hildo Rocha no local.

“Não pude entrar, porque um deputado deixou o seu filho morando nesse apartamento e foi morar em outro. Ou seja, ele estava irregularmente, ilegalmente ocupando dois imóveis. Eu liguei para a Câmara, expliquei a situação, tentei resolver e o próprio deputado falou que eu podia fazer o barulho que fosse que o filho dele não ia sair”, disse Tabata em um vídeo gravado na época e divulgado em suas redes sociais.

Em 2023, no início da 57ª legislatura, o deputado também seguiu ocupando o apartamento que utilizava durante o seu mandato sem permissão. Hildo Rocha deveria ter deixado o imóvel em 22 de fevereiro daquele ano, já que não havia sido reeleito. Em 25 de junho, ainda figurava na lista de ocupantes fora do prazo para a desocupação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Correio procurou a Quarta-Secretaria da Câmara, responsável por supervisionar o sistema habitacional da Casa e por distribuir as unidades residenciais, para saber quais medidas estão sendo adotadas no caso. Ainda não houve resposta.

A reportagem também fez contato com o deputado Hildo Rocha para perguntar o motivo de não ter saído do imóvel que ocupa atualmente. Não houve retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.