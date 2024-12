A bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) celebrou a aprovação de emendas para o combate à violência contra a mulher na votação da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), nesta quarta-feira (18/12). Formada por 14 parlamentares de diversos partidos, o grupo atuou de forma coletiva para aprovação das matérias.

A deputada Lohanna França (PV) celebrou em suas redes sociais e listou algumas das aprovações no segmento. "Aperfeiçoamentos ao atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, monitoramento do número de homens condenados por violência doméstica com tornozeleira eletrônica e a construção da política estadual de acolhimento de mulheres em violência", publicou.

A parlamentar também agradeceu a atuação da promotoria da Justiça de Defesa da Mulher do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), representada pela promotora Patrícia Habkouk.

"Quando nós mulheres ocupamos a política, a política muda. Somos diversas. Não concordamos em tudo. Isso tudo faz parte, não é mesmo? Mas concordamos e trabalhamos juntas pela defesa das nossas mulheres", completou Lohanna, em postagem que foi acompanhada de uma foto junto das outras parlamentares.