Fachada da Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo. Carro do GSI foi roubado no na porta do colégio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um automóvel do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República foi roubado na tarde desta sexta-feira (4/10) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.





A ação criminosa ocorreu na frente da Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Lula (PT) vota. As eleições municipais ocorrerão no próximo domingo (6/10). Os agentes do GSI foram até a escola para fazer o reconhecimento prévio do local.





O automóvel roubado foi um Volkswagen T-Cross, conforme Boletim de Ocorrências. A motorista disse à polícia que estava sozinha no veículo quando foi abordada por dois criminosos, ambos armados. A dupla bateu na janela com as armas e, então, a mulher desembarcou do carro.





Criminosos ameaçaram a vítima com a arma e exigiram que ela desbloqueasse o celular. Além do aparelho, dentro do automóvel havia os pertences pessoais da motorista e de outros integrantes da equipe, todos a serviço da Presidência da República.





A motorista estava no carro sozinha porque aguardava a equipe realizar o reconhecimento do local. Após o roubo, a equipe acionou a Polícia Militar.

A reportagem tenta contato com a SSP-SP e com o GSI. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.