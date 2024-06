Tal e qual o piso da enfermagem, suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso em nome da responsabilidade fiscal, o ministro Cristiano Zanin deve suspender a desoneração da folha, até que se encontre uma receita para cobrir a despesa. Pelo menos, é isso que o Poder Executivo espera que seja feito, depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolver a parte da Medida Provisória 1.227 que limitava os créditos de PIS-Cofins. No caso da enfermagem, Barroso suspendeu o novo piso em setembro de 2022 e só retomou sua validade em maio de 2023, depois que foi definida a fonte de pagamento dos novos valores. Agora, com a eleição municipal despontando no horizonte, já tem gente dizendo que o governo jogará nas costas do Parlamento a necessidade de definir a receita para as desonerações. Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha se mostrado disposto a negociar, a área técnica considera difícil achar recursos.





O desgaste do arroz não terminou



Embora o secretário Neri Geller tenha sido afastado depois das denúncias envolvendo o leilão de arroz, as investigações nos órgãos públicos, especialmente, no Tribunal de Contas da União, vão continuar. Afinal, houve o leilão e tudo tem que ser apurado.





CPI na área



O que o governo vai tentar segurar é a instalação de uma CPI, pedida pela líder do PP no Senado, Tereza Cristina (MS), que desde o começo alertou que não seria necessária a compra de arroz, porque a maior parte da safra gaúcha não havia sido afetada pelas enchentes.





Lula irritadíssimo



Quem não se conforma com essa história do leilão de arroz é o presidente Lula. Com alguns amigos, ele reclamou que estava lutando para não faltar arroz e agora foi surpreendido com todo esse desgaste. A tendência é que outros nomes façam companhia a Neri Geller na fila de demissões.





Até aqui...



A guerra entre Congresso e Executivo e Congresso e Judiciário não tem data para terminar. É a cada dia a sua aflição.





Brasil-Índia



Embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy disse para os empresários brasileiros olharem os países asiáticos de maneira “propositiva para oportunidades de negócios”. A fala ocorreu durante a visita de uma delegação de 32 empresários indianos, acompanhados do corpo diplomático daquele país, à Casa Lide, em São Paulo. Na ocasião, o presidente do Lide, João Doria Neto, anunciou a abertura de uma unidade do grupo na Índia e a realização de um fórum empresarial em julho de 2025 em Mumbai para promover oportunidades bilaterais.





Por falar em João Doria...



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está se mostrando um player agregador da política, ao convidar antigos adversários para o jantar de homenagem ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Além dos ex-governadores Doria e Rodrigo Garcia, convidou o ex-presidente Michel Temer. Bolsonaristas radicais não gostaram, mas Tarcísio não deixa de construir pontes para o futuro.





Bacalhau à brasileira...



O cientista político Antonio Lavareda comemorou o resultado das eleições do último domingo na Europa. É que, pela segunda vez neste ano, o Ipespe, instituto de pesquisas brasileiro que ele preside, acertou em cheio o resultado das eleições portuguesas. Contratada pela CNN de Portugal, a pesquisa divulgada há cerca de um mês mostrou que o resultado deste pleito seria diferente daquele das eleições legislativas de março. O Partido Socialista foi o mais votado e venceu por uma pequena diferença a Aliança Democrática, que está no governo.





...no ponto certo



O Ipespe previu ainda o empate técnico em terceiro lugar, entre dois partidos de direita: Chega e Iniciativa Liberal, o que representou uma mudança em relação às eleições legislativas de Portugal, quando o Chega conquistou de forma isolada a terceira posição.