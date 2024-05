O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) saiu em defesa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump após ele ser considerado culpado em todas as 34 acusações do julgamento que o acusava de falsificar registros empresariais para encobrir pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels. Em suas redes sociais, nesta sexta-feira (31/5), o parlamentar disse que a condenação do ex-presidente foi "uma inovação jurídica especialmente desenhada para Trump e exclusivamente para prejudicá-lo".



Eduardo Bolsonaro ainda afirmou que Trump "jamais teve ficha criminal" e associou as acusações ao fato dele concorrer à Presidência do país norte-americano.

"Pessoa extremamente educada e agradável, lembro num jantar ainda em 2020 ele brincando com sua filha Ivanka: "você sempre será minha garotinha" - hoje como pai de menina imagino que eu serei igual", disse Eduardo sobre Trump, que também afirmou que ele é um "líder nato, que lê o cenário e entende como se posicionar".



"Ontem os EUA se rebaixou a uma republiqueta de bananas, tal qual ocorre em ditaduras que perseguem os opositores usando as ferramentais estatais para dar ares de democracia - Cuba e Venezuela, por exemplo, têm Parlamento e STF. Durante 72 anos de vida Trump jamais teve ficha criminal, mas bastou ele concorrer à Presidência para receber toneladas e processos injustos, indiciamentos e, agora, até condenações. Força Trump!", publicou Eduardo.