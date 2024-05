Davi Brito foi campeão do BBB24

O ex-BBB e campeão do Big Brother 2024, Davi Brito, foi selecionado como o novo garoto-propaganda para um dos projetos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural da Bahia. Vídeo com a notícia foi publicado pelo influenciador.

O baiano será a imagem do projeto ‘Bahia Sem Fome’, um programa estadual voltado para o combate à fome, promovido pelo Governo da Bahia.

A iniciativa tem como objetivo assegurar o acesso básico à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Secretaria celebrou a parceria com Davi Brito em seu perfil oficial no Instagram, destacando a importância de sua participação no fortalecimento das políticas públicas voltadas para a promoção da agricultura familiar. Brito declarou: "Vamos vencer essa batalha".