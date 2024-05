O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que o Congresso Nacional zerou as verbas da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), por não "confiar" deixar os recursos nas mãos do deputado mineiro.

Nessa quarta-feira (29/5), os parlamentares aprovaram um projeto que remaneja R$ 2,85 bilhões da verba das emendas de comissão e turbina as transferências a fundos de saúde de estados e municípios. Para mover os recursos, os deputados e senadores zeraram os cerca de R$ 180 milhões previstos para a comissão presidida pelo deputado Nikolas Ferreira.





"O Congresso não confia em deixar recursos nas mãos do deputado Nicholas (sic). O melhor seria sua renúncia da presidência da comissão de educação , que aliás, até hoje não funcionou, envolta em polêmicas inúteis trazidas por deputados bolsonaristas. A última foi querer aprovar obrigatoriedade de seguranças armados nas escolas do país", afirmou Rogério Correia, no X, antigo Twitter, na noite dessa quarta-feira (29/5).