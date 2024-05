Elon Musk acusa Alexandre de Moraes de influenciar as eleições no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou nesta quarta-feira (23/5), uma fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - de que seriam necessários "um soldado e um cabo" para fechar a Corte.

De acordo com Moraes, o "cabo, o soldado, o coronel" estão presos e o STF segue funcionando. A declaração ocorreu durante seminário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por Moraes, sobre inteligência artificial, democracia e eleições. Sem citar o nome do filho do ex-presidente, Moraes afirmou que "todos se recordam" da fala, gravada em 2018.

Em seguida, fez menção aos ataques golpistas do 8 de janeiro e às investigações que tiveram militares como alvos.

“Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel, estão todos presos. E o Supremo Tribunal Federal aberto, e funcionando”, afirmou. Para o ministro, o confronto ao Judiciário foi uma das estratégias do que ele chamou de "novo populismo", e que teria levado ao 8 de janeiro.