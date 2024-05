Logo depois do discurso do presidente Lula na Marcha dos Prefeitos, o comandante da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, elogiou os anúncios, mas, à coluna, disse que nada do que foi anunciado levará os prefeitos a desistirem da PEC 66 apresentada no Congresso. A proposta abre prazo para parcelamento de débitos dos municípios em relação ao regime próprio de Previdência e também ao Regime Geral da Previdência Social. Esse é um dos pontos nevrálgicos da discussão entre o governo federal e os prefeitos, assim como a reoneração da folha de salários.



Em tempo: A contar pelo que disse Lula sobre cuidar apenas das boas notícias, esses assuntos em que o governo não segue na linha defendida pelos prefeitos serão motivo de embate no Parlamento. E, se essa discussão prosseguir no ano eleitoral, dificilmente o governo federal terá vitórias nessa seara.





O que é bom para uns...

É o pesadelo de outros. Ao se referir ao PAC Seleções na Marcha dos prefeitos, Lula mencionou o programa como a atitude mais republicana da história do país. A maioria dos deputados, porém, não pensa assim. Tem muita gente que cita esse braço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) como um projeto para tirar os deputados da linha de frente dos repasses para os municípios.





Cochilo do cerimonial

Lula tem feito tudo o que pode para manter uma relação civilizada com potenciais adversários. Na Marcha dos Prefeitos, ao cumprimentar as autoridades presentes, não citou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Mas, no discurso, pediu desculpas, “Não estava na minha nominata”. Foi aplaudido.





Nova disputa tucana

O presidente da Federação PSDB-Cidadania, Burno Araújo, está a um passo de perder o posto. É que o presidente do PSDB, Marconi Perillo, se prepara para obter maioria e catapultar Bruno do cargo com a ajuda do deputado Aécio Neves.





Os maiores testes virão

A sala com várias cadeiras vazias na sessão sobre a Lava-Jato foi considerada pelas excelências um indicativo de que essa fase lavajatista terminou. O termômetro final será a tentativa de eleição de personagens emblemáticos, como o ex-ministro José Dirceu, que está mais próximo da disputa depois que a pena imposta por causa da operação foi anulada.





Meu pai vai, tá?

O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu de última hora na reunião conjunta da Frente da Segurança Pública e da Frente Parlamentar do Agro, a poderosa FPA. Detentora de uma pauta extensa com o governo, a frente está com dificuldades de se desvincular do bolsonarismo. E Bolsonaro, interessado em gerar fatos ligados a temas importantes, como é o caso do agro, sempre que pode aparece. Desta vez, foi levado pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro.





Muda a pauta

Nesse jogo, a discussão da agenda da FPA com o governo, inclusive a recuperação o agro gaúcho, ficou para uma outra reunião, que deve ser daqui a duas semanas. Semana que vem, com o feriado de Corpus Christi, não terá muito movimento de parlamentares na cidade.





Chuva de projetos

As propostas de socorro ao Rio Grande do Sul prometem dominar o debate em plenário, haja vista o número de regimes de urgência em análise. Há projetos de ajuda para o setor de turismo e cultura, do deputado Marcel Van Hatten (Novo-RS), e outro de Márcio Biolchi (MDB-RS), para o turismo e, em especial, os vitivinicultores.