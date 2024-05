Autoridades e personalidades acompanharam a apresentação feita por Décio Freire, presidente do conselho consultivo do grupo

Autoridades e personalidades do mundo jurídico se reuniram ontem, na sede do Estado de Minas, em Belo Horizonte, para o lançamento do “Direito & Justiça Minas”. O novo caderno do EM começará a ser publicado na próxima terça-feira (28/5), com circulação quinzenal em versão impressa de oito páginas. Além disso, terá notícias atualizadas diariamente no Portal Uai. O objetivo é abordar temas relevantes no âmbito do direito, porém apresentados de forma leve e inovadora, sempre com riqueza de conteúdo e imparcialidade.

O “Direito & Justiça Minas” contará com entrevistas, artigos e o que há de mais atual e relevante no mundo jurídico do estado e do país. O caderno será espaço de expressão para os representantes dos pilares do Estado Democrático de Direito: Poder Judiciário, Ministério Público e advocacia.

A coluna “Mundo Jurídico” vai reunir as notícias e informações mais importantes do sistema de Justiça. Opiniões, entrevistas e artigos com os principais nomes desses segmentos vão estar nas páginas da publicação com “Judiciário em Foco”, “A Voz do MP” e “Tribuna da advocacia”.

"Acho que é uma publicação importante, em um tempo em que o direito volta a ocupar papel central na sociedade" Mateus Simões, Vice-governador de Minas Gerais Marcos Vieira/EM/D.A Press

"Entendemos que, com esse espaço, conseguiremos contribuir com o Estado Democrático de Direito pleno" Décio Freire, Presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados Ramon Lisboa/EM/D.A Press "Tem um significado especial porque ele vai trazer de volta para a comunidade jurídica um espaço de expressão" Mônica Sifuentes, Presidente do TRF-6 Ramon Lisboa/EM/D.A Press

"Temos aqui um verdadeiro arsenal de pessoas para escrever e contribuir com a cultura jurídica nacional" Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça Ramon Lisboa/EM/D.A Press

MINAS EM DESTAQUE

O evento de lançamento, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital mineira, foi aberto pelo presidente dos Diários Associados, Josemar Gimenez de Resende. A cerimônia contou ainda com as presenças do vice-presidente Executivo do grupo, Leonardo Moisés, e do vice-presidente Comercial, Mário Neves.

Josemar destacou que a publicação vai aproximar o Poder Judiciário da população. “O Poder Judiciário está mais aberto, mais próprio para a discussão de assuntos importantes junto à população.”

O presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados, Décio Freire, explicou que o conteúdo será totalmente elaborado com temas ligados ao Judiciário, Ministério Público e advocacia de Minas. “Essa é a maior importância. Dar um espaço para todo o sistema de Justiça mineiro poder divulgar suas ideias.”

“Ter o ‘Direito & Justiça’ é uma forma de garantir, para a população que não trabalha no dia a dia do direito, ter uma compreensão um pouco melhor de como as coisas acontecem do lado de dentro da Justiça e da formação das leis”, disse o vice-governador de Minas, Mateus Simões.

A presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), Mônica Sifuentes, lembrou que o lançamento do caderno ocorre no ano do centenário dos Diários Associados. “Essa é uma marca para Minas Gerais, intrinsecamente ligada à história, não só do nosso estado, mas também do nosso país.”

"Trata-se de um linguajar mais simples que faz com que não só os atores do direito entendam, mas a sociedade num todo" Octavio Augusto Boccalini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais Ramon Lisboa/EM/D.A Press

"O direito está na vida de todo mundo. É a importância do Direito &Justiça e o apoio da OAB a essa iniciativa" Sérgio Leonardo, Presidente da OAB Minas Gerais Ramon Lisboa/EM/D.A Press

"Chega em boa hora. Precisamos abrir esse diálogo, para as pessoas voltarem a saber conviver em tempos de internet" Rogério Medeiros, Desembargador do TJMG Ramon Lisboa/EM/D.A Press

"Um veículo de comunicação que se propõe a difundir esses direitos, para nós é um prazer poder participar" Richard Murad Macedo, Superintendente da Polícia Federal em MG Ramon Lisboa/EM/D.A Press

"É através de um caderno como esse que as pessoas leigas começam a entender mais sobre o direito" Arlélio de Carvalho Lage, Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho Marcos Vieira/EM/D.A Press