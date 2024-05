Abertura da Marcha dos Prefeitos de 2023, com mais de 10 mil pessoas, no CICB: evento é o maior encontro de dirigentes municipais do país.

Mais de 300 prefeitos de Minas Geras, além de vice-prefeitores, vereadores, autoridades e servidores públicos estão em Brasília (DF), nesta segunda-feira (20/5), para a 25ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O tema principal do movimento deste ano é "Pacto Federativo: um olhar para a população desprotegida".

A Marcha dos Prefeitos se estende até quinta-feira (23/5), e vai priorizar o debate sobre a desoneração da folha de pagamento dos municípios com até 156 mil habitantes. Também estão na pauta os temas da consolidação da reforma tributária e seus impactos nos municípios e o enfrentamento das mudanças climáticas, entre outros.

De acordo com a Associação Mineira de Municípios (AMM), mais de 1,3 mil mineiros comparecerão ao evento, incluindo o presidente da associação, o prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius (sem partido).

A solenidade de abertura oficial é nesta terça-feira (21/5), às 9h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), e mais de 10 mil pessoas de todo o Brasil devem participar do evento.

Desoneração na pauta

Na quinta-feira (16), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou que um acordo para manter a atual alíquota de 8% aos municípios durante 2024 foi costurado, após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além disso, também anunciou um projeto de lei foi apresentado pelo senador Efraim Filho (União-PB) para tratar da reoneração gradual dos setores produtivos, que terá o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), como relator.

A desoneração da folha de pagamento é um mecanismo estabelecido em 2012 para substituir a contribuição previdenciária patronal sobre os salários. A medida foi criada como um estímulo aos setores de mão de obra intensiva e como amparo aos municípios menos populosos.

Antes, as empresas contribuíam com 20% da folha de salários, percentual que foi substituído por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. No caso das prefeituras, a desoneração diminuiu os impostos sobre a folha, de 20% para 8%. Aprovada no ano passado, a lei que prorroga o benefício foi alvo de veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).