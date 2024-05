O deputado federal Eros Biondini (PL-MG), um dos únicos parlamentares a votar contra o Projeto de Lei Complementar 85/2024, que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 36 meses, pediu desculpa por votar contra a proposta. Ao justificar o voto, o deputado informou que cometeu um equívoco, pois se confundiu na hora da votação.

À reportagem, o parlamentar disse que quando foi corrigir o voto, já haviam encerrado a votação. "Quero pedir desculpas por ter me confundido na votação que suspendeu a dívida do Rio Grande do Sul e votado contrário ao que iria votar. Graças a Deus a dívida foi suspensa e esse equívoco que cometi, o que raramente acontece por eu ser muito cuidadoso, não atrapalhou a votação", justificou o deputado.



O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, na dessa terça-feira (14/5), por 404 votos favoráveis a 2 contrários. O outro voto contra a proposta foi do deputado deputado federal Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR). A reportagem entrou em contato com a assessoria do parlamentar para pedir um posicionamento e aguarda retorno.





A medida aprovada pelos parlamentares deve conceder um alívio de R$ 11 bilhões ao governo gaúcho. O valor precisará ser direcionado a um fundo específico para bancar ações de reconstrução do estado após a tragédia das enchentes. Municípios em situação de calamidade e que têm dívida com o governo também serão alcançados pelo benefício.