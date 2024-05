O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (9/5), da assinatura da ordem de serviço do trecho V do canal do Sertão Alagoano em São João da Tapera, em Alagoas. Durante o evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado ao discursar. No palanque, também estava o senador Renan Calheiros (MDB-AL), rival político do congressista.

"A polarização neste país deu uma trégua sob seu comando para que todos os poderes, independente de eleições passadas e futuras, pudessem se unir para ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul", disse Lira a Lula.

O parlamentar emendou ainda não fazer política "falando mal de ninguém". "Eu faço política de maneira reta, não escondo meus posicionamentos, mas nunca fiz política falando mal de ninguém, denegrindo (SIC) a imagem de ninguém."

Depois, Lula disse que o presidente da Câmara "o ajudou muito" após as eleições de 2022. "Me ajudou muito, porque nós começamos a governar antes de tomar posse. Porque foi ele que coordenou, junto com o Rui Costa e o Fernando Haddad, a Proposta de Emenda à Constituição da Transição, que permitiu que a gente tivesse dinheiro para governar em 2023, que a gente tivesse dinheiro para recuperar o Bolsa Família, e que a gente tivesse coragem de anunciar o PAC no meio do ano passado".

O petista também agradeceu a Lira e Rodrigo Pacheco pelos trâmites positivos de projetos de interesse do governo na Casa.

"Até hoje não tivemos um projeto de interesse do governo que foi derrotado na Câmara. Conseguimos aprovar todos os que mandamos na Câmara, demonstração que nossa diferenças ideológicas não são levadas em conta quando o interesse maior é o interesse de mulheres, de homens, de crianças que nasceram nesse país e querem viver dignamente".

Após o evento, o petista seguiu para Maceió. Na capital, na sexta (10/5), o presidente participará da cerimônia de entrega de 914 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia está prevista para as 10h. Já na parte da tarde, em Teixeira de Freitas, a previsão é de que Lula visite o novo prédio do Núcleo Pedagógico do campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Depois, o petista participa da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias.